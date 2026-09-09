Кошмарни нощи за Меди: Менторът в „Гласът на България“ пред отказване

М еди изживял тежък период след първите снимачни дни на шоуто „Гласът на България“, което стартира по Би Ти Ви.

Това разкри самият певец в предаването „120 минути“. Случвало му се е дори в продължение на три нощи да не спи и да мисли дали е постъпил правилно с даден участник. Менторът, който е новобранецът в музикалното риалити, се чувствал толкова зле, че умувал да говори с продуцентите и да напусне. Причина за това се оказали трудните решения, които се налагало да взима при отстраняването на младите таланти.

„Аз самият доста тежко изживях, когато не продължих като участник в „Гласът на България“ – призна пред останалите ментори Меди, който преди години си пробва късмета в шоуто, но не постигна завидни резултати. – Впоследствие си дадох сметка, че тогава не съм бил достатъчно готов, и не спрях да работя. Затова знам колко отговорна е сега нашата работа.“

Макар да е новобранец в шоуто, много от участниците избират да влязат тъкмо в неговия отбор. Той самият успя да спечели силен играч в тима си, след като му подари своята китара.