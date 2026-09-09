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Кошмарни нощи за Меди: Менторът в „Гласът на България“ пред отказване

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Румен Димитров
700
Кошмарни нощи за Меди: Менторът в „Гласът на България“ пред отказване

Румен Димитров
700

Меди изживял тежък период след първите снимачни дни на шоуто „Гласът на България“, което стартира по Би Ти Ви.

Това разкри самият певец в предаването „120 минути“. Случвало му се е дори в продължение на три нощи да не спи и да мисли дали е постъпил правилно с даден участник. Менторът, който е новобранецът в музикалното риалити, се чувствал толкова зле, че умувал да говори с продуцентите и да напусне. Причина за това се оказали трудните решения, които се налагало да взима при отстраняването на младите таланти.

„Аз самият доста тежко изживях, когато не продължих като участник в „Гласът на България“ – призна пред останалите ментори Меди, който преди години си пробва късмета в шоуто, но не постигна завидни резултати. – Впоследствие си дадох сметка, че тогава не съм бил достатъчно готов, и не спрях да работя. Затова знам колко отговорна е сега нашата работа.“

Макар да е новобранец в шоуто, много от участниците избират да влязат тъкмо в неговия отбор. Той самият успя да спечели силен играч в тима си, след като му подари своята китара.

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