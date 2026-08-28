Коя е най-скъпата Мис България? Вижте луксозния живот след короната!

Короната отдавна не е най-скъпият аксесоар на Мис България. Истинската надпревара започва след конкурса – когато титлата вече се мери не само по красота, а по бизнеси и умението да изглеждаш скъпо във всяка снимка.

Съдейки по публичния им лайфстайл, няколко носителки на короната отдавна играят в тежката лига, пише Show.bg.

1. Антония Петрова-Батинкова – шампионката по показност

На първо място трудно може да не бъде Антония Петрова-Батинкова. Мис България 2009 от години демонстрира стандарт, който далеч надхвърля обикновеното „живея добре“. При нея луксът не е загатнат, а показан в едър план – Ferrari, чанти, бижута, маркови дрехи, екзотични дестинации и семейни ваканции, които изглеждат като туристически каталог за хора без лимит на картата.

Публичният й образ рязко поскъпна след брака с бизнесмена Ивайло Батинков. Формално Антония не е просто съпруга до богат мъж – тя често е представяна и като част от семейния бизнес. Но каквато и да е точната й роля във фирмените дела, едно е очевидно: след Батинков животът й се превърна в непрекъсната витрина на лукса.

2. Ивайла Бакалова – Дубай, Монте Карло и старата школа на лукса

Ивайла Бакалова е друг тип скъпа миска. При нея няма чак толкова натрапчиво показване на етикети и касови бележки, но биографията й от години върви с международен лайфстайл, Дубай, Монте Карло, бизнес среда и мъже с възможности.

Мис България 2001 живя години в Дубай, където по нейни думи е работила в сферата на недвижимите имоти. Писано е и за рождения й ден в Монте Карло с Веселин Денков – детайли, които сами по себе си поставят Бакалова в друга категория от „обикновения“ светски живот.

3. Венцислава Тафкова – от корона до микрофона

Венцислава Тафкова е по-новото име в тази компания, но напоследък доста уверено се намества сред миските, които изглеждат скъпо.

При нея интересното е, че луксозният образ не идва само от пътувания и марки. Да, има Гърция, Мароко, дизайнерски чанти, Dior, Chanel, Miu Miu, скъпи аксесоари и кадри от места, където почивката трудно минава за бюджетна.

Тя се преориентира към попфолк кариера, пусна „Совалката“, след това и „Малък си за мен“, като новият й клип бе представен като дръзко попфолк парче с атрактивно видео. В интервюта около музикалните си проекти Тафкова говори и за това, че се занимава със семеен бизнес, а покрай „Армира“ влезе и в ролята на продуцент.

4. Наталия Гуркова – диамантеният живот, който приключи трагично

Наталия Гуркова е особена фигура в тази класация, защото при нея луксът върви с много по-драматична история.

Мис България 1998 години наред бе свързвана с живот в ЮАР и с брака си с черногорския бизнесмен Джордже Михалевич, който се занимаваше с финанси, имоти и диаманти, а след убийството му в ЮАР през 2018 г. темата за диамантения бизнес, наследството и възможностите на Гуркова дълго обикаляше медиите.

Преди трагедията Наталия бе сред миските, чието име се свързваше с диаманти, чужбина, висок стандарт и живот далеч от българската битовост. След смъртта на Михалевич обаче тя постепенно се отдръпна от публичния шум, а медиите писаха, че очакваната „диамантена империя“ не се е оказала толкова лесно достъпна.

Финал

Така че коя е най-скъпата Мис България?

Ако говорим за показност – Антония Петрова-Батинкова държи короната.

Ако говорим за международен лайфстайл – Ивайла Бакалова е стара школа.

Ако говорим за ново поколение, което превръща титлата в личен бранд – Венцислава Тафкова набира скорост.

А ако говорим за диамантен живот с трагичен финал – Наталия Гуркова остава отделна категория.

Едно е ясно: при някои миски короната е била само началото. Истинският блясък е дошъл после...