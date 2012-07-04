Красьо Черния замени Магда с ромка Красьо Черния бе изловен с ново гадже. Маститият лобист в съдебната система и бивше гадже на фолк певицата Магда е забил млада мацка от ромски произход, научи HotArena.net. https://hotarena.net/laifstail/krasyo-cherniq-zameni-magda-s-romka HotArena.net HotArena.net 40698 Красьо Черния бе изловен с ново гадже. Маститият лобист в съдебната система и бивше гадже на фолк певицата Магда е забил млада мацка от ромски произход, научи HotArena.net.

<p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Красьо Черния бе изловен с ново гадже. Маститият лобист в съдебната система и бивше гадже на фолк певицата Магда е забил млада мацка от ромски произход, научи HotArena.net. </span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Новото завоевание на Красьо е на възраст около 20 години. Двамата вчера изкараха цял ден в столично заведение, като през цялото време атрактивната ромка го гледаше влюбено, твърди България днес. </span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Припомняме ви, че Красьо Черния дълго време беше гадже на фолк певицата Магда. Изпълнителката обаче го заряза заради редовните му изневери.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Според слуховете, последния път бизнесмена заформил цяла оргия и това тотално вбесило <a href="http://hotarena.net/lifestyle/ujas!-magda-edva-ne-ubi-chovek!-idl-3159" target="_blank"><strong>Магда</strong></a>. След като го хванала на калъп в началото на годината, фолк певицата прекрати окончателно отношенията си с него.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Красьо Черния така и не успя да си върне благоволението на фолк звездата след скандала. Бизнесменът се прости и с черния джип Мерцедес, който блондинката задържа като компенсация за преживяното. </span></span></p>