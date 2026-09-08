КРАЙ на мълчанието! Крисия проговори за Цолов: Заедно взехме решението за раздяла (Цялата изповед)

Крисия най-после сложи край на спекулациите около раздялата си с Никола Цолов. След седмици на мълчание певицата потвърди в „Преди обед“, че двамата вече не са заедно, като подчерта, че решението е било общо и между тях не са останали лоши чувства, пише Intrigi.bg.

„Заедно взехме това решение да се разделим. Всеки има приоритети и времето си показва кога е времето за сериозни връзки. Аз съм много благодарна и щастлива за това, което се случи между нас, защото беше истинска любов“, призна Крисия.

С думите си тя на практика потвърди онова, което от лятото насам се коментираше все по-усилено – че връзката им е приключила не след шумен скандал, а заради различния ритъм и приоритети в живота им.

Любопитното е, че малко преди да заговори директно за Цолов, Крисия няколко пъти натърти колко „свободна“ се е чувствала през последните месеци. Певицата определи това лято като най-хубавото си досега именно защото е излизала повече, прекарвала е време с приятелки, била е по морета и в Гърция и си е позволила неща, които по думите й досега почти не е правила.

Така признанието за „свободата“ прозвуча още по-интересно на фона на факта, че раздялата с Никола е станала именно в началото на лятото. Без да отправя какъвто и да било упрек към бившия си, Крисия остави усещането, че новият й живот без връзка й носи лекота и пространство, които очевидно са й липсвали.

Само преди месеци картината беше съвсем различна. Двамата бяха сред най-обсъжданите млади двойки у нас, а Крисия открито говореше за чувствата си към пилота и дори го наричаше „Слънцето на живота ми“. През юли тя беше до него и на състезателен уикенд в Белгия, което допълнително обърка феновете, когато малко по-късно тръгнаха слуховете за раздяла.

Сега обаче всичко вече е ясно.

Крисия не отрече любовта, която са имали, но и не остави съмнение, че страницата е затворена. А докато Никола продължава кариерата си във Формула 2, певицата вече гледа към следващата си голяма стъпка – САЩ, където иска да развива музиката си и да търси по-голяма сцена.

След раздялата явно идва ред и на нов живот. И ако се съди по думите й за „свобода“, Крисия вече го е започнала.