Край на спекулациите: Гришо и Ейса пак са заедно (СНИМКИ) https://hotarena.net/laifstail/kray-na-spekulaciite-grisho-i-eysa-pak-sa-zaedno-snimki HotArena.net

Двамата разсеяха слуховете, че са разделени, разхождат се с куче в Ню Йорк

Григор Димитров и Ейса Гонзалес сложиха край на слуховете около връзката им, които се носеха в последните десетина дни. Двамата се появиха заедно и щастливи в Ню Йорк.

Най-добрият ни тенисист и актрисата се разходиха с кучето им. Те бяха спрени от фенка, която ги помоли за снимка. Двамата не отказаха, като позираха с големи усмивки на лицата.

С появата си заедно Гришо и Ейса сложиха край на предположенията, че има проблем във връзката им. Те се породиха, след като актрисата не се появи на нито един от мачовете на Димитров на US Open. Освен това по същото време хубавицата изтри профилите си в социалните мрежи.

В понеделник Ейса се завърна и в онлайн пространството. Тя активира профила си в Инстаграм след десетдневно отсъствие. Противно на ширещите се слухове снимките й с Григор не са изтрити.

Григор и Ейса на разходка с куче в Ню Йорк.

Димитров избра да остане по-дълго в Ню Йорк след отпадането си на US Open, за да прекара време заедно с Ейса. Сега му предстои завръщане в Европа, където ще играе за България за първи път от 11 години. Григор ще ще е част от националния отбор за мача с Дания от Купа "Дейвис". Това обяви капитанът на тима Валентин Димов. България ще гостува в Хилерьод на 18 и 19 септември.

Последните медицински изследвания на Димитров след участието му на US Open са показали, че той е здрав и може да се завърне на корта без ограничения.

За 35-годишния Димитров това ще бъде първо участие за България за Купа "Дейвис" от 2015 г. насам. Последният му мач за националния отбор бе срещу Люксембург в Група II на зона Европа/Африка.

Димитров е здрав след US Open

Димитров има впечатляващ баланс за България на сингъл - 16 победи и само една загуба. На двойки той е с четири успеха и три поражения.

Григор за първи път ще играе и със своя братовчед Александър Василев в един тим. Младият талант също попадна в селекцията на Валентин Димов. Не е изключено да видим двамата в мача на двойки.