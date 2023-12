Криско отново се прояви! Песента му хит, но текстът и клипът – крадени! (ДОКАЗАТЕЛСТВО) Преди около 15-ина дни Криско пусна новата си тупалка „Видимо доволни“ - фичъринг с Мария Илиева. Песента му набра популярност за секунди, а само за две седмици достигна 2 милионa гледания в YouTube. Дотук добре, но се оказа, че Кристиян Талев, както е истинското име на рапъра, отново е „гепил туй-онуй“ от други изпълнители, видя HotArena.net. https://hotarena.net/laifstail/krisko-otnovo-se-proqvi-pesenta-mu-hit-no-tekstyt-i-klipyt-kradeni-dokazatelstvo HotArena.net Kali 37772 Преди около 15-ина дни Криско пусна новата си тупалка „Видимо доволни“ - фичъринг с Мария Илиева. Песента му набра популярност за секунди, а само за две седмици достигна 2 милионa гледания в YouTube. Дотук добре, но се оказа, че Кристиян Талев, както е истинското име на рапъра, отново е „гепил туй-онуй“ от други изпълнители, видя HotArena.net.

<p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Преди около 15-ина дни Криско пусна новата си тупалка „Видимо доволни“ - фичъринг с Мария Илиева. Песента му набра популярност за секунди, а само за две седмици достигна 2 милионa гледания в YouTube. Дотук добре, но се оказа, че Кристиян Талев, както е истинското име на рапъра, отново е „гепил туй-онуй“ от други изпълнители, видя HotArena.net.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Новото парче на хипхопаджията, от което се разбра, че с Мария се „пукат готино“, отново не е оригинално.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Напомняме ви, че предишният му трак „Хората говорят“ (ориг. YAEO – THE LONDON WAVE), също не бе лично негов, или поне музиката и аранжимента, за което се разбра по-късно от наблюдателни фенове. След обвиненията, че и тази песен е крадена, Криско излезе с документ, който уверява, че той е заплатил бийта, върху който си е рецитирал текстовете.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Сега пък друго куца – рециталът му, по-скоро припева на Талев е взет от друга българска хип хоп песен. Взел е и сюжет от друг клип.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Става дума за трака „Когато всички спят“ на легендарните X TEAM ft. Mite & DJ FED. В припева на тази песен се пее: “Понякога, когато вечер всички спят, ние сме на прага да съборим градът. Мацките пищят, пенсионерите кълнът, а ние сме на път да съборим градът”.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Познато нали? Може би защото в новото парче на Криско \"Видимо доволни\" се пее: „Съседите бучат, пенсионерите кълнат. А ние сме на път да събориме градът“.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"><br />Тъй като DJ FED пее в \"Когато всички спят\", а във \"Видимо доволни\" се е снимал, вероятно \"кражбата\" е станала със съгласие от двете страни. Друг е въпросът, че Криско не иска да си измисли самичък куплет или пък няма въображение да създаде нещо невиждано или нечувано.<br /></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"><br /></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Също така част от клипа е копиран от една много известна песен на Ciara & Justin Timberlake- Love,Sex and Magic.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Запознати с живота на Християн Талев разказаха следното пред HotArena: “X-Team - в интерес на истината е в този бранш от може би 15 години. Когато те създаваха бг хип хопа, начело със Спенс, Ъпсурт и други old school рапъри, Криско продаваше наркотици. Криско реши, че не е достатъчно това, че съсипа бг рапа и го превърна в чалга, затова започна да краде реплики , куплети и припеви от олд скуул рапърите ни“.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> <iframe src=\"http://www.youtube.com/embed/gdtum4TvhwI\" frameborder=\"0\" width=\"420\" height=\"315\"></iframe></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"><br /></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"><iframe src=\"http://www.youtube.com/embed/4lFvHsFjpOk\" frameborder=\"0\" width=\"560\" height=\"315\"></iframe></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"><br /></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"><iframe src=\"http://www.youtube.com/embed/0WN79cA4Cds\" frameborder=\"0\" width=\"560\" height=\"315\"></iframe><br /></span></p>