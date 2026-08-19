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Криско падна на сцената в Бургас! Публиката в ПАНИКА

https://hotarena.net/laifstail/krisko-padna-na-scenata-v-burgas-publikata-v-panika HotArena.net
Каролина Церовска
6909
Криско падна на сцената в Бургас! Публиката в ПАНИКА

Каролина Церовска
6909

Кристиан Талев – Криско е претърпял инцидент на сцената в началото на концерта си „Старият Криско“ на 15 август на Морската гара в Бургас. Събитието е било част от „Буум съмър фестивал“.

Единственото документиране на сакатлъка е в клипче на зрител на концерта. На него се вижда как звездният рапър излиза на сцената под екзалтираните скандирания „Криско, Криско“ на многобройната публика. Той е спокоен и овладян, в бели дрехи и видимо отлична кондиция и прави характерните си жестове. Нищо не предвещава какво ще се разиграе само след по-малко от минута.

Популярният рапър прави крачка встрани и напред, подхлъзва се и пада. Чуват се ужасени зрителски писъци и записът прекъсва.

По свидетелства на негови фенове, очевидци на случката, Криско не е пострадал сериозно, съумял е да се изправи и да продължи концерта си. Публиката обаче се е паникьосала при падането му, защото сцената е висока и повечето хора са помислили, че изпълнителят се е пребил.

Учудващо е, че в кариерата на рапъра няма повече инциденти, тъй като неговите концерти и участия обикновено са в големи зали, един път – дори на цели пет етажа!, дори със сложно техническо оборудване, пироефекти, сценичен асансьор, синхронизирани светлинни гривни за публиката и изключително динамични танци. Зад кулисите обаче положението не е толкова розово.

На 1 януари 2014-а Криско се оказва въвлечен в конфликт в хотел в Горна Оряховица след новогодишно участие в града.

При скандала са счупени телевизор и стъкло на врата, а на певеца му е била наложена глоба от 300 лв.

Според публикации в БГ таблоиди Криско и неговият колега – Явор Янакиев – 100 кила, се спречкват, пак през 2014 г., зад кулисите на първия концерт от лятното турне на The Voice в София. Според разкази на свидетели двамата успели да си разменят шутове и юмруци, преди екипът да ги разтърве. Най-интересното е, че в интервю по повод 18-годишното му присъствие на сцената Криско е категоричен: „Нямам сериозен гаф на свой концерт“.

Оказва се, че сакатлъкът на Морската гара в Бургас е първият в супер успешната кариера на рапъра от Габрово. През 2019 г. бе регистриран сериозен организационен провал в концертната му история. Тогава концертът „Кристо и филхармония“ в Бургас бе отменен по „технически причини“, но по информация на Дарик радио посочва като причина „слабия зрителски интерес“.

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9 Коментара

Бивш от МВР76

преди 7 часа

До "марко" . Знаеш ли, че у сайто Спортал Бг може да си качиш собствена снимка да там от доста време съм си качил собствена снимка. Не се срамувам от външнио ми вид, като се счотам за Гъзар с главна буква. Прическата, Брадата и с Готини и Модерни Дрешки. Ебал съм, но никога грознА "жена", а само симпатични жени. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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Пукни Мангалко.

преди 7 часа

!!! Надежда Дойчева, заради която съм бан от всички големи фб групи за София и организира протеста на Таки: ✔️Кандидат за кмет на район Люлин от ВМРО 2023 г. - партията на Карлос Контейнера. ✔️Администратор на повечето големи фейсбук групи в гр. София, сред които: „Забелязано в София“, „Люлин“, „Катастрофи в София“, „Илинден“, „Света троица“ и тн. В тези групи, публикации без нейно съгласие не могат да бъдат допуснати. !!!

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Пукни Мангалко.

преди 7 часа

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА/КИ. Ето я Гнусната Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(Типично Циганска Черта). Откъде го вадиш това самочувствие.

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Пукни Мангалко.

преди 7 часа

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА/КИ. Ето я Гнусната Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(Типично Циганска Черта). Откъде го вадиш това самочувствие.

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Анонимен

преди 5 часа

Много е противен с тази смешно грозна брада. Защо много мъже последните години се срамуват да приличат на човеци и се стараят да приличат на приматите от които сме произлязли?

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Бивш от МВР76

преди 5 часа

Ти ако видиш моята брада. Аз съм Гъзар.

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17.05.1976г.

преди 5 часа

У КЕЧ-о почти сите са с бради заедно с Мургавио Българин Русев Мачка. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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Мангалко дойчева

преди 5 часа

!!! РУСЕВ УДРЯ, РУСЕВ МАЧКА | WWE 2K25 !!!

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Пукни Мангалко.

преди 5 часа

!!! Надежда Дойчева, заради която съм бан от всички големи фб групи за София и организира протеста на Таки: ✔️Кандидат за кмет на район Люлин от ВМРО 2023 г. - партията на Карлос Контейнера. ✔️Администратор на повечето големи фейсбук групи в гр. София, сред които: „Забелязано в София“, „Люлин“, „Катастрофи в София“, „Илинден“, „Света троица“ и тн. В тези групи, публикации без нейно съгласие не могат да бъдат допуснати. !!!

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