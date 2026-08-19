Криско падна на сцената в Бургас! Публиката в ПАНИКА

Кристиан Талев – Криско е претърпял инцидент на сцената в началото на концерта си „Старият Криско“ на 15 август на Морската гара в Бургас. Събитието е било част от „Буум съмър фестивал“.

Единственото документиране на сакатлъка е в клипче на зрител на концерта. На него се вижда как звездният рапър излиза на сцената под екзалтираните скандирания „Криско, Криско“ на многобройната публика. Той е спокоен и овладян, в бели дрехи и видимо отлична кондиция и прави характерните си жестове. Нищо не предвещава какво ще се разиграе само след по-малко от минута.

Популярният рапър прави крачка встрани и напред, подхлъзва се и пада. Чуват се ужасени зрителски писъци и записът прекъсва.

По свидетелства на негови фенове, очевидци на случката, Криско не е пострадал сериозно, съумял е да се изправи и да продължи концерта си. Публиката обаче се е паникьосала при падането му, защото сцената е висока и повечето хора са помислили, че изпълнителят се е пребил.

Учудващо е, че в кариерата на рапъра няма повече инциденти, тъй като неговите концерти и участия обикновено са в големи зали, един път – дори на цели пет етажа!, дори със сложно техническо оборудване, пироефекти, сценичен асансьор, синхронизирани светлинни гривни за публиката и изключително динамични танци. Зад кулисите обаче положението не е толкова розово.

На 1 януари 2014-а Криско се оказва въвлечен в конфликт в хотел в Горна Оряховица след новогодишно участие в града.

При скандала са счупени телевизор и стъкло на врата, а на певеца му е била наложена глоба от 300 лв.

Според публикации в БГ таблоиди Криско и неговият колега – Явор Янакиев – 100 кила, се спречкват, пак през 2014 г., зад кулисите на първия концерт от лятното турне на The Voice в София. Според разкази на свидетели двамата успели да си разменят шутове и юмруци, преди екипът да ги разтърве. Най-интересното е, че в интервю по повод 18-годишното му присъствие на сцената Криско е категоричен: „Нямам сериозен гаф на свой концерт“.

Оказва се, че сакатлъкът на Морската гара в Бургас е първият в супер успешната кариера на рапъра от Габрово. През 2019 г. бе регистриран сериозен организационен провал в концертната му история. Тогава концертът „Кристо и филхармония“ в Бургас бе отменен по „технически причини“, но по информация на Дарик радио посочва като причина „слабия зрителски интерес“.