Крум на 40: Бохем по душа, но вече се бори с коремчето! Празнува на Парос

„Странно ми е да го изрека – ново десетилетие. Звучи ми едно зряло.“

Така Крум посреща 40-ия си рожден ден – с усмивка, самоирония и онова леко недоверие към цифрата, което вероятно изпитва всеки, когато някак неусетно се окаже от другата страна на кръглата годишнина.

Суета

Бившият попфолк певец вече е свикнал с мисълта. Макар че признава, че има една съвсем реална разлика между 20 и 40 – особено когато става дума за поддръжката на формата. „Аз съм много суетен мъж и ми е малко по-трудна тази поддръжка. Преди малко си говорихме в приятелски разговор, че съм бохем човек. Обичам хубавия живот, хубавата храна и да ти кажа трудно ми е вече. Налага се повече дисциплина, за да поддържам форма.“

Форма

Крум не крие, че годините вече изискват малко повече усилия. Старите ограничения, които са работили на 20, не дават същия резултат на 40. А той не е човек, който иска да се отказва от удоволствията. „Хем да ми е хубаво, хем да съм хубав.“

И може би точно това е неговата философия за новото десетилетие – да не се лишава от живота, който обича, но да намери баланса между удоволствието и дисциплината. 40-ия си рожден ден Крум празнува на остров Парос в компанията на малка група приятели. За пет дни си подарява почивка на едно от любимите места в Гърция – страна, която превръща празника на Успение Богородично в истинско събитие. „Роден съм на един уникален празник - на Богородица, а в Гърция този ден е издигнат в култ. Бях с малка група приятели и пет дни си подарих почивка.“

Торта

Той има традиция всяка година да пътува за рождения си ден, а тази година не прави изключение. Дори напротив – 40-ият рожден ден се оказва повод да продължи личния си ритуал, без да се поддава на суеверия. „Не съм суеверен. И какво толкова, че съм си казал наздраве за 40-ия ми рожден ден.“ Голяма торта също не е имало, пише "Телеграф".

Само едно малко парче и свещичка, която да бъде духната – достатъчно, за да има символика, но без излишна помпозност. И ако личният му живот в момента е изпълнен с удоволствие и пътувания, професионалният му свят е още по-динамичен. През последните година и половина Крум прави нещо като завръщане към една част от себе си, която никога не е изчезвала – музикалното образование.

Класика

Той е завършил музикално училище с флейта. Години по-късно му хрумва идеята да се върне в академията и да продължи със специалността, с която е започнал професионалния си път. Днес вече е специализант в Националната музикална академия и работата му с класически музиканти го отвежда към проект, който събира различните му лица. Така се ражда „Магията на България“ – спектакъл на фолклорна основа, но с класически инструменти като цигулка и флейта. Проектът е подкрепен от Министерството на културата, а премиерата в Перник преди няколко месеца преминава пред препълнена зала.

Флейта

За първи път Крум прави концерт с билети, а резултатът го убеждава, че е намерил правилната посока. В спектакъла са включени 12 фолклорни песни, всичките преработени с негови авторски аранжименти. Сред тях са „Хубава си, моя горо“ и „Йовано, Йованке“, които звучат в различна, съвременна интерпретация. „Винаги съм се чудел как мога такъв инструмент – класически като флейтата – да го вкарам в нещо, което да се харесва масово. „Хубава си, моя горо“ и „Йовано, Йованке“ с флейта са уникални.“ След успешната премиера „Магията на България“ тръгва на турне в 11 града. Началото е на 12 септември в Козлодуй, където спектакълът ще бъде част от празника на занаятите. Следват още градове през октомври, а през февруари са планирани Бургас и Велико Търново. Проектът е голям и като екип. В различните градове към него се присъединяват едни от най-известните детски хорове, а Крум събира на една сцена музиканти с различен профил и опит.

Сцена

За него това е повече от концерт. Това е начин да покаже всичко, което е натрупал през годините – попфолк сцената, класическото образование, любовта към българската музика и собственото си усещане за модерно звучене. „Нацелих нещо, с което мога да показвам всичко, което притежавам.“ Паралелно с „Магията на България“ Крум има подготвени и песни в балкански жанр, които засега остават на стендбай. Има идеи и желание поне една от тях да бъде реализирана, но в момента фокусът му е върху концертната сцена. „Удовлетворен съм от музиката, която правя. Тя ме показва в пълния ми талант и облик.“

Именно това усещане сякаш бележи и новия му период – не толкова завръщане към миналото, колкото събиране на различните му професионални лица в едно.

Само че на 40 удоволствието върви ръка за ръка с дисциплината. Крум тренира всеки ден или през ден. Вече няма треньор – научил е упражненията и сам си поддържа режима. Целта също е различна.

„Вече целта не са ми плочките, а да имам приятна форма без корем.“

Когато влиза в режим, спира сладкото и алкохола. Не се отказва от любимия си начин на живот, просто знае, че трябва да го дозира.

А когато погледне назад към първите си 40 години, няма усещане за равносметка с тежест. Напротив – има благодарност. Защото, докато цифрата „40“ му звучи все още малко странно, съдържанието зад нея го прави щастлив.

„Щастлив съм на 40. Дай Боже още. И професионално, и лично съм много щастлив. Правя хубави неща и професионално.“

И може би точно това е най-хубавото в новото десетилетие на Крум – че не го приема като край на нещо, а като възможност да събере всичко, което е бил, всичко, което умее, и всичко, което все още му се иска да направи. Без да се отказва от хубавата храна, пътуванията, музиката и удоволствията. Просто с малко повече дисциплина.

Търси с кой да ходи на опера

Извън музиката Крум остава човек на удоволствията. Обича киното, операта, телевизията и пътуванията. Харесва малките романтични исторически градове, а Рим и Париж са сред любимите му места. Има и един особено скъп спомен от френската столица – джънкфуд и бутилка вино на мост, с провиснали крака над водата, докато вечерта Айфеловата кула светва. „Обичам да се отпускам в непретенция.“

Готви зеле със свинско

Храната също е голяма част от неговото разбиране за хубав живот. Морските дарове, сладките неща и бялото вино са сред любимите му изкушения. В кухнята признава, че репертоарът му е сравнително ограничен, но пък изпитан: грах с пиле, зеле с месо, риба на фурна и пиле с картофи. А за закуска често залага на бананови палачинки.