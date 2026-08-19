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ЛУКС! Мария съседка по вила на Мадона! Двете певици избраха Корфу

https://hotarena.net/laifstail/luks-mariya-sasedka-po-vila-na-madona-dvete-pevici-izbraha-korfu HotArena.net
HotArena.net
2905
ЛУКС! Мария съседка по вила на Мадона! Двете певици избраха Корфу

HotArena.net
2905

Случайно или не, но БГ певицата Мария стана съседка по вила на световната звезда Мадона.

Двете наемат близки една до друга вили на гръцкия остров Корфу. В последно време на Мария много ѝ върви да засича световни знаменитости. Наскоро тя вечеря в шикозен ресторант на Френската Ривиера, където по същото време бе и футболната звезда Ламин Ямал, който току-що бе станал световен шампион. Сега Мария се оказа в близост до самата Мадона.

Семейно

Общото между двете певици в тази почивка е, че са семейно на вилите, тази на мегазвездата обаче е строго охранявана. Мадона е с гаджето си Акийм Морис, сина си Роко Ричи, както и с приятелката си – шведската дизайнерка Беа Акерлунд. Мария е с мъжа си Теодор, дъщеря си Марая и приятели. Мадона е наела вила в древен стил, на Мария е по-нова, но пак в характерния за острова стил.

Мадона пристигна на ваканцията с частен самолет, направи тържество на яхта и отиде в кръчма в местно село. Поводът за почивката ѝ е отбелязване на рождения ѝ ден, на 16 август стана на 68. Ден преди това Мария пък отбеляза именния си ден.

Куче

Край вилата на Мария живее местно улично куче, с което нашата певица бързо се сприятели и двамата дори си направиха фотосесия. Мария у дома обича да се грижи за кучета, но доста по-малки по размер от гръцкия пес.

Мадона пък нае хеликоптер да я откара до местата, където през 1981 г. е сниман филмът „Само за твоите очи“ от поредицата за Джеймс Бонд с Роджър Мур в образа на агент 007. Отскочи и до континентална Гърция, до манастир в Метеора, където идва всяка година от 2023-та насам, след като се разболя от сепсис и за малко щеше да предаде Богу дух.

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4 Коментара

Пукни Мангалко.

преди 4 часа

!!! Надежда Дойчева, заради която съм бан от всички големи фб групи за София и организира протеста на Таки: ✔️Кандидат за кмет на район Люлин от ВМРО 2023 г. - партията на Карлос Контейнера. ✔️Администратор на повечето големи фейсбук групи в гр. София, сред които: „Забелязано в София“, „Люлин“, „Катастрофи в София“, „Илинден“, „Света троица“ и тн. В тези групи, публикации без нейно съгласие не могат да бъдат допуснати. !!!

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Пукни Мангалко.

преди 4 часа

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА/КИ. Ето я Гнусната Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос (Типично Циганска Черта). Откъде го вадиш това самочувствие. Тая МАНГАЛКА е опасна, къде се прави на "българка".

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Пукни Мангалко.

преди 4 часа

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА/КИ. Ето я Гнусната Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос (Типично Циганска Черта). Откъде го вадиш това самочувствие. Тая МАНГАЛКА е опасна, къде се прави на "българка".

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хахаха

преди 3 часа

Поводът за почивката ѝ е отбелязване на рождения ѝ ден, на 16 август стана на 68.Браво,хич не и личат.....хахаха.

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