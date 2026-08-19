ЛУКС! Мария съседка по вила на Мадона! Двете певици избраха Корфу

Случайно или не, но БГ певицата Мария стана съседка по вила на световната звезда Мадона.

Двете наемат близки една до друга вили на гръцкия остров Корфу. В последно време на Мария много ѝ върви да засича световни знаменитости. Наскоро тя вечеря в шикозен ресторант на Френската Ривиера, където по същото време бе и футболната звезда Ламин Ямал, който току-що бе станал световен шампион. Сега Мария се оказа в близост до самата Мадона.

Семейно

Общото между двете певици в тази почивка е, че са семейно на вилите, тази на мегазвездата обаче е строго охранявана. Мадона е с гаджето си Акийм Морис, сина си Роко Ричи, както и с приятелката си – шведската дизайнерка Беа Акерлунд. Мария е с мъжа си Теодор, дъщеря си Марая и приятели. Мадона е наела вила в древен стил, на Мария е по-нова, но пак в характерния за острова стил.

Мадона пристигна на ваканцията с частен самолет, направи тържество на яхта и отиде в кръчма в местно село. Поводът за почивката ѝ е отбелязване на рождения ѝ ден, на 16 август стана на 68. Ден преди това Мария пък отбеляза именния си ден.

Куче

Край вилата на Мария живее местно улично куче, с което нашата певица бързо се сприятели и двамата дори си направиха фотосесия. Мария у дома обича да се грижи за кучета, но доста по-малки по размер от гръцкия пес.

Мадона пък нае хеликоптер да я откара до местата, където през 1981 г. е сниман филмът „Само за твоите очи“ от поредицата за Джеймс Бонд с Роджър Мур в образа на агент 007. Отскочи и до континентална Гърция, до манастир в Метеора, където идва всяка година от 2023-та насам, след като се разболя от сепсис и за малко щеше да предаде Богу дух.