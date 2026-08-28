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Мария покори Варна с хитове на концерта на гръцката звезда Константинос Аргирос

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HotArena.net
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Мария покори Варна с хитове на концерта на гръцката звезда Константинос Аргирос

HotArena.net
952

Истински музикален спектакъл разтърси Летния театър във Варна! Мария се качи на сцената по време на концерта на гръцката звезда Константинос Аргирос и за пореден път доказа защо е сред най-обичаните имена на българската сцена.

Певицата впечатли публиката с микс от свои хитове, а атмосферата в Летния театър се превърна в истински празник. Енергия, сексапил и много настроение белязаха появата на Мария, която получи бурни аплодисменти от феновете.

Срещата между българската попфолк звезда и един от най-популярните гръцки изпълнители превърна вечерта в незабравимо музикално преживяване. Варна определено ще помни тази вечер.

А музикалното лято за Мария продължава. След впечатляващото си участие във Варна, певицата ще зарадва публиката и в Пловдив. На 2 септември тя ще се качи на сцената на емблематичния Античен театър, където отново ще представи своите хитове пред феновете.

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