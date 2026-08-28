Мария покори Варна с хитове на концерта на гръцката звезда Константинос Аргирос

Истински музикален спектакъл разтърси Летния театър във Варна! Мария се качи на сцената по време на концерта на гръцката звезда Константинос Аргирос и за пореден път доказа защо е сред най-обичаните имена на българската сцена.

Певицата впечатли публиката с микс от свои хитове, а атмосферата в Летния театър се превърна в истински празник. Енергия, сексапил и много настроение белязаха появата на Мария, която получи бурни аплодисменти от феновете.

Срещата между българската попфолк звезда и един от най-популярните гръцки изпълнители превърна вечерта в незабравимо музикално преживяване. Варна определено ще помни тази вечер.

А музикалното лято за Мария продължава. След впечатляващото си участие във Варна, певицата ще зарадва публиката и в Пловдив. На 2 септември тя ще се качи на сцената на емблематичния Античен театър, където отново ще представи своите хитове пред феновете.