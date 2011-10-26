Последни
Популярни
Горещи

МЕГАСКАНДАЛ! Олимпийски шампион търгува с кокаин!

15 години затвор грозят олимпийския шампион по вдигане на тежести Гълъбин Боевски, който бе задържан с дрога в Бразилия. Един от най-известните ни спортисти е бил арестуван на летището в Сао Пауло с 9 килограма кокаин в три куфара..

https://hotarena.net/laifstail/megaskandal-olimpiiski-shampion-tyrguva-s-kokain HotArena.net
HotArena.net
23359
МЕГАСКАНДАЛ! Олимпийски шампион търгува с кокаин!
HotArena.net
23359

15 години затвор грозят олимпийския шампион по вдигане на тежести Гълъбин Боевски, който бе задържан с дрога в Бразилия. Един от най-известните ни спортисти е бил арестуван на летището в Сао Пауло с 9 килограма кокаин в три куфара..

<p> <strong><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">15 години затвор грозят олимпийския шампион по вдигане на тежести Гълъбин Боевски, който бе задържан с дрога в Бразилия.&nbsp;</span></strong></p> <div style="background-color: rgb(255, 255, 255); "> <div class="intro-left" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; text-align: justify; font-size: 11px; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); "> &nbsp;</div> <div class="intro-left" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; text-align: justify; font-size: 11px; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Един от най-известните ни спортисти е бил арестуван на летището в Сао Пауло с 9 килограма кокаин в три куфара.</span></div> <div class="intro-left" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; text-align: justify; font-size: 11px; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); "> &nbsp;</div> <div class="intro-left" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; text-align: justify; font-size: 11px; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Информацията е на в. &quot;24 часа&quot;, като е потвърдена от Министерството на външните работи.</span></div> <div class="intro-left" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); "> <div id="cke_pastebin" style="font-size: 11px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-size: 11px; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Боевски е <strong>бил задържан в понеделник.</strong> Заедно с дъщеря си Сара той е трябвало да се качи на самолета за България. Гълъбин е бил в страната на кафето заради нейното участие в международен тенис турнир.</span></span></div> <div style="font-size: 11px; "> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin"> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Мобилният телефон на Гълъбин Боевски в момента е изключен.&nbsp;</span></div> <div> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-size: 11px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-size: 11px; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Адвокати твърдят, че <strong>за трафик на 9 килограма кока Боевски е заплашен с присъда от 15 до 20 г. лишаване от свобода.</strong></span></span></div> <div style="font-size: 11px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-size: 11px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-size: 11px; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">В затвора в бразилския град Итаи към момента има повече от 7<strong>0 български граждани, които излежават присъди за трафик и притежание на наркотици.</strong></span></span></div> <div style="font-size: 11px; "> &nbsp;</div> </div> <div class="intro-left" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; text-align: justify; font-size: 11px; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Гълъбин Боевски е роден на&nbsp;</span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">19 декември 1974 година в Кнежа. О</span><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(34, 34, 34); ">лимпийски шампион от Олимпийските игри в Сидни през 2000 г. В</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">ъзпитаник е на спортно училище &quot;Георги Бенковски&quot; в град Плевен.&nbsp;</span></div> <div class="intro-left" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; text-align: justify; font-size: 11px; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); "> &nbsp;</div> <div class="intro-left" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; text-align: justify; font-size: 11px; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); "> <span class="Apple-style-span" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Гълъбин Боевски е семеен, има син и две дъщери.&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Той е собственик на един от най-добрите фитнес клубове в страната, който се намира на националния стадион &quot;Васил Левски&quot;. </span></div> <div class="intro-left" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; text-align: justify; font-size: 11px; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); "> &nbsp;</div> <div class="intro-left" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; text-align: justify; font-size: 11px; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); "> <span class="Apple-style-span" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Също така внася хранителни добавки, продукти за възстановяване и отслабване.</span></div> <p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</p> </div>
Още от Лайфстайл

7 Коментара

boko

преди 12 години

mi sega 6a qde sabqta

Коментирай

малта

преди 12 години

ЕГАТИ РЕЗИЛА

Коментирай

Zax

преди 12 години

Да лежи до живот мръсника.Нашите деца е искал да трови съвсем умишлено.Сигурно на своето не дава и срам вредни храни и напитки.В затвора му е мястото, там при бразилиеросите да му разкатаят фамилията на този изрод.

Коментирай

nqkoi si

преди 12 години

tapacii

Коментирай

nqkoi si

преди 12 години

Abe tapacite ot saita,i kakvo tolkova e stanalo,da i da e targuval,kakvo ot tova,sega cqla sedmica li 6te tapalite tuka.Vijte vie i se sabudete,6toto natam ni otiva stranata,horata iznemogvat i sa prinudeni ilida bqgat ili da targuvat s takiva ne6ta.

Коментирай

Админ

преди 12 години

"nqkoi si", ние не сме виновни нито за лошият ти ден, нито за кризата.

Коментирай

а бе

преди 12 години

А бе някой си ти не помисли ли преди да пишеш тъпотиите си??? Идвал е тоя нещастник с наркотиците насам, да ги предлага пред училищата на децата?! ДА ИЗГНИЕ ТАМ МИЖИТУРКАТА И ТИ ХОДИ ТАМ АКО ИСКАШ С НЕГО!!!

Коментирай

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.