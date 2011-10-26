МЕГАСКАНДАЛ! Олимпийски шампион търгува с кокаин!
15 години затвор грозят олимпийския шампион по вдигане на тежести Гълъбин Боевски, който бе задържан с дрога в Бразилия. Един от най-известните ни спортисти е бил арестуван на летището в Сао Пауло с 9 килограма кокаин в три куфара..
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15 години затвор грозят олимпийския шампион по вдигане на тежести Гълъбин Боевски, който бе задържан с дрога в Бразилия. Един от най-известните ни спортисти е бил арестуван на летището в Сао Пауло с 9 килограма кокаин в три куфара..
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<strong><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">15 години затвор грозят олимпийския шампион по вдигане на тежести Гълъбин Боевски, който бе задържан с дрога в Бразилия. </span></strong></p>
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<span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Един от най-известните ни спортисти е бил арестуван на летището в Сао Пауло с 9 килограма кокаин в три куфара.</span></div>
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<span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Информацията е на в. "24 часа", като е потвърдена от Министерството на външните работи.</span></div>
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<span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Боевски е <strong>бил задържан в понеделник.</strong> Заедно с дъщеря си Сара той е трябвало да се качи на самолета за България. Гълъбин е бил в страната на кафето заради нейното участие в международен тенис турнир.</span></span></div>
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<span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Мобилният телефон на Гълъбин Боевски в момента е изключен. </span></div>
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<span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Адвокати твърдят, че <strong>за трафик на 9 килограма кока Боевски е заплашен с присъда от 15 до 20 г. лишаване от свобода.</strong></span></span></div>
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<span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">В затвора в бразилския град Итаи към момента има повече от 7<strong>0 български граждани, които излежават присъди за трафик и притежание на наркотици.</strong></span></span></div>
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<span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Гълъбин Боевски е роден на </span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">19 декември 1974 година в Кнежа. О</span><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(34, 34, 34); ">лимпийски шампион от Олимпийските игри в Сидни през 2000 г. В</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">ъзпитаник е на спортно училище "Георги Бенковски" в град Плевен. </span></div>
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<span class="Apple-style-span" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Гълъбин Боевски е семеен, има син и две дъщери. </span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Той е собственик на един от най-добрите фитнес клубове в страната, който се намира на националния стадион "Васил Левски". </span></div>
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<span class="Apple-style-span" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Също така внася хранителни добавки, продукти за възстановяване и отслабване.</span></div>
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