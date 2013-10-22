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Мегаскандал с „ВИП Брадър“! Ваня Червенкова спонсорира шоуто

Мегаскандал избухна около &amp;bdquo;ВИП Брадър&amp;ldquo;. Оказа се, че най-недолюбвания човек в Къщата Ваня Червенкова е сред главните спонсори на шоуто тази година, научи HotArena.net.

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Мегаскандал с „ВИП Брадър“! Ваня Червенкова спонсорира шоуто
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Мегаскандал избухна около &amp;bdquo;ВИП Брадър&amp;ldquo;. Оказа се, че най-недолюбвания човек в Къщата Ваня Червенкова е сред главните спонсори на шоуто тази година, научи HotArena.net.

<p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Мегаскандал избухна около &bdquo;ВИП Брадър&ldquo;. Оказа се, че най-недолюбвания човек в Къщата Ваня Червенкова е сред главните спонсори на шоуто тази година, научи HotArena.net.</span></p> <p><br /><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Една от фирмите на Ваня &bdquo;Интеркапитал груп&ldquo;, е собственик и на Cashterminal&mdash;спонсор на формата.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Именно тази фирма се появява сред финалните надписи на шоуто във всеки епизод. От което става ясно и защо най-нехаресвания съквартирант в Къщата все още не е напуснал шоуто.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Причината затова е, че самата Ваня дирижира нещата. И за пореден път се спаси от изгонване от Къщата.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Продуцентите твърдят, че всичко става по волята на зрителите, но със сигурност става дума за задкулисни игри, пишат от <a href=\"http://www.kliuki.net/vanya-chervenkova-sponsorira-vip-bradar/\" target=\"_blank\">kliuki.net.</a></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">На първо място като спонсор Червенкова ще бъде избутвана до финала. А нищо чудно и да спечели, смятат зрители.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Още от самото начало Ваня се изявява като диктатор в Къщата и бавно, но сигурно наложи своето мнение сред останалите. Всичките й съквартиранти се съобразяват с нея, а несъгласните отиват на елиминации.</span></p> <p><br /><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Хора от Нова ТВ издават, че дори и да не излезе като победител от ВИП Брадър, Ваня със сигурност ще има огромна изгода от участието си.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Като спонсор Ваня вероятно прибира процент от рекламите и рейтинга на шоуто. А приходите й са далеч по-големи от потенциалната награда.</span></p>
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10 Коментара

Умню

преди 10 години

И какво лошо в това?Колко би похарчила и спечелила от това ?Вън или вътра в тази идьотия -Брадъра?!?! По9малко от пребитите дузпи до гол на Боко !

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Аля

преди 10 години

Значи тази свиня Ваня може да крещи ,а на нея като и крещят не и е прятно и заплашва.

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НЕЛИ

преди 10 години

КАК МОЖАХТЕ ДА ВКАРАТЕ НАЙ НЕПРИЯТНАТА ЖЕНА ВАНЯ ВЪВ ВИП БРАДЪР . ПО ЗЛОБНО СЪЩЕСТВО НЕ СЪМ ВИЖДАЛА.И СТАНКА ДОБРА СПОРТИСТКА НО МНОГО ПРОСТА.

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иолип

преди 9 години

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иолип

преди 9 години

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