Мегаскандал с „ВИП Брадър“! Ваня Червенкова спонсорира шоуто

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Умню
преди 10 години
И какво лошо в това?Колко би похарчила и спечелила от това ?Вън или вътра в тази идьотия -Брадъра?!?! По9малко от пребитите дузпи до гол на Боко !
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Аля
преди 10 години
Значи тази свиня Ваня може да крещи ,а на нея като и крещят не и е прятно и заплашва.
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НЕЛИ
преди 10 години
КАК МОЖАХТЕ ДА ВКАРАТЕ НАЙ НЕПРИЯТНАТА ЖЕНА ВАНЯ ВЪВ ВИП БРАДЪР . ПО ЗЛОБНО СЪЩЕСТВО НЕ СЪМ ВИЖДАЛА.И СТАНКА ДОБРА СПОРТИСТКА НО МНОГО ПРОСТА.
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иолип
преди 9 години
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иолип
преди 9 години
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иолип
преди 9 години
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преди 9 години
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