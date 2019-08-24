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Милионерът Метин Мусов безчинства в Арбанаси, прогони и малкото туристи от селото

https://hotarena.net/laifstail/milionerat-metin-musov-bezchinstva-v-arbanasi-progoni-i-malkoto-turisti-ot-seloto HotArena.net
HotArena.net
36477
Милионерът Метин Мусов безчинства в Арбанаси, прогони и малкото туристи от селото
HotArena.net
36477

Милионерът Метин Мусов от „Уолтопия“ изгони туристите от китното село Арбанаси, твърди в писмо до HotArena наш читател.

Ето какво споделя той:

\"Туристи търсещи тих отдих и селски туризъм останаха разочаровани от милионерските своеволия на Мусов. Тежки машини, багер, къртач, бор машини, ъглошлайфове работят неуморно по мега големия дом на милионера в селото и нарушават спокойствието на гостите в съседните хотели. Явно за някои законите са само препоръка, а глобите смешно малки.

А общината е решила, че едно такова хубаво, китно и препълнено с хотели и вилички местенце може да си позволи да загуби от туризъм. Тук тишината и спокойствието са илюзия. Гости ядосано напускат селото като се оплакват, че нито в басейна на хотела са се къпали, нито са обядвали в градинското ресторантче, защото багер и камиони им шумят и вдигат прах от съседния  милионерски  имот\".

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7 Коментара

Фифо

преди 4 години

Този мюмюн прилича на багериста не на милионерсамо в нашата страна могат да случват такива работи

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George1

преди 4 години

Докато Бойко е на власт така ще е.

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Наталия

преди 4 години

Е как очаквате човека да построи нещо без багери и камиони? Оставете г-н Мусов да развива бизнеса си, заслужил си го е.

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До Наталия

преди 4 години

Ти циганка ли си, сифилис безподобен.. Гледаме, че много се точиш на мангалски пишки

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Наталия

преди 4 години

Обсъждаме строителен бизнес, мила. Ти говориш за венерични болести и членове. Или нещо не си в час, или дотолкова ти е интелектуалния капацитет. Нямам нищо против че те вълнуват болести и интимни части, но не го споделяй с нас. И не, не съм циганка.

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До Наталия

преди 4 години

Не съм ти “мила”, овцо. Ти разбираш от строителен бизнес, толкова, с колкото разполага капацитета на консерва копърки.

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ХахХхахаххаха

преди 4 години

Алоо, Наталио! Много си тъпичка, “драга”! Казва се “венерически болести” , куха лейка такава. Кога ще се научих да се изразяваш правилно, козице?? И ти си тръгнала да определяш интелектуалният капацитете на другите ахаххахахах! Толкова си жалка, че чак ме хваща смях!

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