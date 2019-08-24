Милионерът Метин Мусов безчинства в Арбанаси, прогони и малкото туристи от селото

Милионерът Метин Мусов от „Уолтопия“ изгони туристите от китното село Арбанаси, твърди в писмо до HotArena наш читател.



Ето какво споделя той:



\"Туристи търсещи тих отдих и селски туризъм останаха разочаровани от милионерските своеволия на Мусов. Тежки машини, багер, къртач, бор машини, ъглошлайфове работят неуморно по мега големия дом на милионера в селото и нарушават спокойствието на гостите в съседните хотели. Явно за някои законите са само препоръка, а глобите смешно малки.



А общината е решила, че едно такова хубаво, китно и препълнено с хотели и вилички местенце може да си позволи да загуби от туризъм. Тук тишината и спокойствието са илюзия. Гости ядосано напускат селото като се оплакват, че нито в басейна на хотела са се къпали, нито са обядвали в градинското ресторантче, защото багер и камиони им шумят и вдигат прах от съседния милионерски имот\".