Мис България ненаситна: Един никога не стига

„One is never enough!“ (В превод: „Един/една никога не стига“)

Това заключи Венцислава Тафкова в Инстаграм и остави последователите й да се губят в превода – за пици ли говорим, за мъже ли…

Миската позира в местен ресторант, където сладко-сладко похапва пица на корем, пише Paparak.bg. И то не една – а две! Както е известно, моделката никак не я бива в готвенето и това ясно пролича по време на участието й в „Черешката на тортата“. Затова пък редовно можем да я засечем да похапва в изискани заведения.

Дали е успяла да се справи и с двете, остава загадка, но едно поне е сигурно – Мис България е приключила с диетите.

Тези дни се появиха нейни снимки, които силно притесниха последователите й – Тафкова е отслабнала до неузнаваемост и феновете й се запитаха дали отново не е залитнала по анорексията.

Е, могат да си отдъхнат – миската показа, че не само не спазва хранителни режими, но и не се задоволява само с една… пица! Дано поне мъжете й стигат!