Мисис България направи мъжа си баща за пети път
Мисис България Галена Димова стана майка за втори път. Дългобедрата красавица направи президента на волейболен ЦСКА Георги Георгиев баща за... пети път. Босът, който е брат на националното ни либеро Теодор Салпаров, е научил радостната вест вчера призори.
Мисис България Галена Димова стана майка за втори път. Дългобедрата красавица направи президента на волейболен ЦСКА Георги Георгиев баща за... пети път. Босът, който е брат на националното ни либеро Теодор Салпаров, е научил радостната вест вчера призори.
<p> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Мисис България Галена Димова стана майка за втори път. Дългобедрата красавица направи президента на волейболен ЦСКА Георги Георгиев<strong> баща за... пети път.</strong></span></p> <div style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255); "> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Босът, който е брат на националното ни либеро Теодор Салпаров, е научил радостната вест вчера призори.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; "><strong>Георгиев е баща на четири дъщери,</strong> петото му дете е наследник.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Щастливите родители кръстиха сина си Георги Георгиев Георгиев. Бебето е проплакало в Майчин дом с мерки 52 см и тежи 3 кг.</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Носителката на Мис и Мисис България се радваше на уникалното внимание и професионализъм на екипа на проф. Стоимен Иванов, д-р Шумлева и д-р Хранов.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Георги Георгиев има една голяма дъщеря, две момичета от предишния си брак, а заедно със съпругата си Галена се радват и на малката Виктория.</span></span></div> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </p> </div>