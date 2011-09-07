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Мисис България направи мъжа си баща за пети път

Мисис България Галена Димова стана майка за втори път. Дългобедрата красавица направи президента на волейболен ЦСКА Георги Георгиев баща за... пети път. Босът, който е брат на националното ни либеро Теодор Салпаров, е научил радостната вест вчера призори.

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27811
Мисис България направи мъжа си баща за пети път
HotArena.net
27811

Мисис България Галена Димова стана майка за втори път. Дългобедрата красавица направи президента на волейболен ЦСКА Георги Георгиев баща за... пети път. Босът, който е брат на националното ни либеро Теодор Салпаров, е научил радостната вест вчера призори.

<p> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Мисис България Галена Димова стана майка за втори път. Дългобедрата красавица направи президента на волейболен ЦСКА Георги Георгиев<strong> баща за... пети път.</strong></span></p> <div style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255); "> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Босът, който е брат на националното ни либеро Теодор Салпаров, е научил радостната вест вчера призори.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; "><strong>Георгиев е баща на четири дъщери,</strong> петото му дете е наследник.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Щастливите родители кръстиха сина си Георги Георгиев Георгиев. Бебето е проплакало в Майчин дом с мерки 52 см и тежи 3 кг.</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Носителката на Мис и Мисис България се радваше на уникалното внимание и професионализъм на екипа на проф. Стоимен Иванов, д-р Шумлева и д-р Хранов.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Георги Георгиев има една голяма дъщеря, две момичета от предишния си брак, а заедно със съпругата си Галена се радват и на малката Виктория.</span></span></div> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</p> </div>
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1 Коментара

stari

преди 12 години

Да е жив и здрав бебо!

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