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Мони Николов заби колежка (Снимки)

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Румен Димитров
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Мони Николов заби колежка (Снимки)

Румен Димитров
889

Волейболната звезда Симеон Николов вече не е свободен мъж. Разпределителят си има гадже, пише.

Връзката е от няколко месеца, но за нея знаят малцина. Оскъдна е и информацията за половинката на 19-годишния Симеон, Знае се само, че девойката, пленила сърцето му, също е волейболистка. Според някои слухове е част от националния отбор на България, а според други от този на Сърбия.

Братя Николови изненадващо се появиха на европейското за жени

Фенове в социалните мрежи спекулират, че това може да е Александра Узелац. Диагоналът на сръбския национален отбор е на 22 години и от следващия сезон ще играе в турския тим "Еджзаджъбашъ Дайнавит". Александра е родена в сръбския град Зренянин и е висока 188 см. Тя е сребърна медалистка от европейското през 2023 г.. На завършилия преди дни шампионат на Стария континент спечели бронз.

За момента името на сръбкинята се споменава само в социалните мрежи. Потвърждение за връзката й с Мони няма. Основното основание за това е, че двамата се следват навсякъде онлайн. Майката на Симеон - Мая, също е сред последователите на Александра.

За личния живот на Узелац не се знае много. Има една важна подробност, която действително е потвърдена от нейно интервю. През 2024 г., докато играе в Бразилия, Александра говори за човек до себе си - футболист на име Данило.

На въпрос дали всичко е по-лесно с подкрепата на половинката, волейболистката отговаря: "Да... Много ми е хубаво, че имам някого до себе си, и особено че това е моят приятел." Тя го описва като човек, който й помага и с когото се чувства по-сигурна в Рио.

Александра е спрягана за тайнственото гадже

Николов засили слуховете, че е с колежка, с появата си на европейското първенство за жени заедно със своя брат Александър. Те посетиха мачовете в Бърно, където играеха тимовете и на България, и на Сърбия. Преди това братя Николови изненадващо се появиха на мач в Белград между женските отбори на България и Сърбия. Първоначално всички сметнаха, че това е още едно доказателство за връзката на Алекс със звездата на сръбския волейбол Хена Куртагич, която също не е официално потвърдена. Едва по-скоро стана ясно, че избраницата на Мони, която и да е тя, също е участвала в мача.

В момента Симеон е изцяло съсредоточен върху изявите си за националния отбор. Утре България излиза в "Арена 8888" за първия си мач на европейското първенство. Съперник на "лъвовете" ще е тимът на Северна Македония. Мачът е от 19,00 ч.

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3 Коментара

Бивш от МВР76

преди 51 минути

!!! Спортна журналистка прикова погледите, но не на стадиона !!! Използвайте гугъл. Спортал Бг. КОМЕНТАРИТЕ. Тука ме има на снимка - "Sandeto76". Снимка на Моето Майче, че Бялата и Симпатична Българка с главни букви. Откакто се помним е Евангелистка. Да Бъде Благословена. Снимка на Гнусната и Миризлива и МУРГАВА Чистокръвна Мангалка , но като по млада "doicheva". Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен пилицай и настоящ евангелист.

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ПУКНИ УМРИ МАНГАЛКО.

преди 49 минути

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА/КИ. Ето я Гнусната и Миризлива Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(Типично Циганска Черта). Откъде го вадиш това самочувствие.

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ПУКНИ УМРИ МАНГАЛКО.

преди 49 минути

!!! Надежда Дойчева, заради която съм бан от всички големи фб групи за София и организира протеста на Таки: ✔️Кандидат за кмет на район Люлин от ВМРО 2023 г. - партията на Карлос Контейнера. ✔️Администратор на повечето големи фейсбук групи в гр. София, сред които: „Забелязано в София“, „Люлин“, „Катастрофи в София“, „Илинден“, „Света троица“ и тн. В тези групи, публикации без нейно съгласие не могат да бъдат допуснати. !!!

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