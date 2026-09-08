Мони Николов заби колежка (Снимки)

Волейболната звезда Симеон Николов вече не е свободен мъж. Разпределителят си има гадже, пише.

Връзката е от няколко месеца, но за нея знаят малцина. Оскъдна е и информацията за половинката на 19-годишния Симеон, Знае се само, че девойката, пленила сърцето му, също е волейболистка. Според някои слухове е част от националния отбор на България, а според други от този на Сърбия.

Братя Николови изненадващо се появиха на европейското за жени

Фенове в социалните мрежи спекулират, че това може да е Александра Узелац. Диагоналът на сръбския национален отбор е на 22 години и от следващия сезон ще играе в турския тим "Еджзаджъбашъ Дайнавит". Александра е родена в сръбския град Зренянин и е висока 188 см. Тя е сребърна медалистка от европейското през 2023 г.. На завършилия преди дни шампионат на Стария континент спечели бронз.

За момента името на сръбкинята се споменава само в социалните мрежи. Потвърждение за връзката й с Мони няма. Основното основание за това е, че двамата се следват навсякъде онлайн. Майката на Симеон - Мая, също е сред последователите на Александра.

За личния живот на Узелац не се знае много. Има една важна подробност, която действително е потвърдена от нейно интервю. През 2024 г., докато играе в Бразилия, Александра говори за човек до себе си - футболист на име Данило.

На въпрос дали всичко е по-лесно с подкрепата на половинката, волейболистката отговаря: "Да... Много ми е хубаво, че имам някого до себе си, и особено че това е моят приятел." Тя го описва като човек, който й помага и с когото се чувства по-сигурна в Рио.

Александра е спрягана за тайнственото гадже

Николов засили слуховете, че е с колежка, с появата си на европейското първенство за жени заедно със своя брат Александър. Те посетиха мачовете в Бърно, където играеха тимовете и на България, и на Сърбия. Преди това братя Николови изненадващо се появиха на мач в Белград между женските отбори на България и Сърбия. Първоначално всички сметнаха, че това е още едно доказателство за връзката на Алекс със звездата на сръбския волейбол Хена Куртагич, която също не е официално потвърдена. Едва по-скоро стана ясно, че избраницата на Мони, която и да е тя, също е участвала в мача.

В момента Симеон е изцяло съсредоточен върху изявите си за националния отбор. Утре България излиза в "Арена 8888" за първия си мач на европейското първенство. Съперник на "лъвовете" ще е тимът на Северна Македония. Мачът е от 19,00 ч.