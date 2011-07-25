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Мутри преследват Юксел Кадриев

По петите на телевизионния водещ Юксел Кадриев са плъзнали мутри, събирачи на дългове. В последните години Юксел е затънал в неизплатени кредити и борчове, които не връщал. Спряга се обща сума от над 100 000 лева. Изгорели са както банки, така и негови колеги, познати и приятели.

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31143
Мутри преследват Юксел Кадриев
HotArena.net
31143

По петите на телевизионния водещ Юксел Кадриев са плъзнали мутри, събирачи на дългове. В последните години Юксел е затънал в неизплатени кредити и борчове, които не връщал. Спряга се обща сума от над 100 000 лева. Изгорели са както банки, така и негови колеги, познати и приятели.

<p> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">По петите на телевизионния водещ Юксел Кадриев са плъзнали мутри, събирачи на дългове.&nbsp;</span></p> <div style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255); "> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">В последните години Юксел е затънал в неизплатени кредити и борчове, които не връщал. Спряга се обща сума от над 100 000 лева. &quot;Изгорели&quot; са както банки, така и негови колеги, познати и приятели.&nbsp;</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Явно на някой от тях му е писнало да чака и е пуснал &quot;тежката артилерия&quot;.</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Цялата минала седмица пред дома на Кадриев &quot;дежуряло&quot; черно BMW със затъмнени стъкла.&nbsp;</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Яки момци с черни тениски и очила разпитвали съседите къде е Юксел, кога ще се прибере, кога за последно са го виждали&hellip;&nbsp;</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Някой обаче или е предупредил лицето на bTV за &quot;визитата&quot;, или той ги е зърнал и набързо се е изнесъл, тъй като от близо седмица насам в у тях&nbsp;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">няма признаци на живот, информира &quot;Шоу&quot;.</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Според мълвата водещият се е подслонил при един от малкото си останали приятели.</span></span></div> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</p> </div>
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7 Коментара

112

преди 12 години

Не мога да си обясня как пишете такива простотии, че и сами не си вярвате. Юксел е на екран всяка вечер пред цяла българия, всеки знае къде е нюзрума на БТВ

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Гери

преди 12 години

Що за глупости, че ако някои търси Юксел лесно ще го намери, та цяла България знае кой е и къде работи. Какво се интересувате от личния живот на тоя или оня , нима няма разводи или по скоро живеещи на сем. начала - такъв стана живота нормално е ,че някои се развежда.

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Адриана

преди 12 години

Вместо да ровите в коша с прането на известните хора, си изпратете журналистите на уроци по граматика и най-вече по правопис. Ужасно неграмотно списвате статиите си! Грешки се допускат при писане(от бързина да кажем), но преди да предадеш материала си, го провери и поправи грешките, за да не се излагаш. Срамота!

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Адриана

преди 12 години

Вместо да ровите в коша с прането на известните хора, си изпратете журналистите на уроци по граматика и най-вече по правопис. Ужасно неграмотно списвате статиите си! Грешки се допускат при писане(от бързина да кажем), но преди да предадеш материала си, го провери и поправи грешките, за да не се излагаш. Срамота!

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vifyuohl

преди 12 години

guopiilchul

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До 112

преди 11 години

Много умна мисъл. Направо в нюзрума. Няма нито камери, нито охраяна.

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тъща

преди 11 години

За някой са глупости, но на мойта врата звъняха доста едри момчета да го търсят за пари, които дължи от 1995 година. Да не говорим за съдия-изпълнител, който лепи известията за дължими суми. А от 2009 година не живее с бившата си съпруга.

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