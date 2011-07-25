Мутри преследват Юксел Кадриев
По петите на телевизионния водещ Юксел Кадриев са плъзнали мутри, събирачи на дългове. В последните години Юксел е затънал в неизплатени кредити и борчове, които не връщал. Спряга се обща сума от над 100 000 лева. Изгорели са както банки, така и негови колеги, познати и приятели.
https://hotarena.net/laifstail/mutri-presledvat-uksel-kadriev
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По петите на телевизионния водещ Юксел Кадриев са плъзнали мутри, събирачи на дългове. В последните години Юксел е затънал в неизплатени кредити и борчове, които не връщал. Спряга се обща сума от над 100 000 лева. Изгорели са както банки, така и негови колеги, познати и приятели.
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<span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">По петите на телевизионния водещ Юксел Кадриев са плъзнали мутри, събирачи на дългове. </span></p>
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<span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">В последните години Юксел е затънал в неизплатени кредити и борчове, които не връщал. Спряга се обща сума от над 100 000 лева. "Изгорели" са както банки, така и негови колеги, познати и приятели. </span></div>
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<span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Явно на някой от тях му е писнало да чака и е пуснал "тежката артилерия".</span></div>
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<span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Цялата минала седмица пред дома на Кадриев "дежуряло" черно BMW със затъмнени стъкла. </span></div>
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<span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Яки момци с черни тениски и очила разпитвали съседите къде е Юксел, кога ще се прибере, кога за последно са го виждали… </span></div>
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<span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Някой обаче или е предупредил лицето на bTV за "визитата", или той ги е зърнал и набързо се е изнесъл, тъй като от близо седмица насам в у тях </span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">няма признаци на живот, информира "Шоу".</span></div>
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<span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Според мълвата водещият се е подслонил при един от малкото си останали приятели.</span></span></div>
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