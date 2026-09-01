Не е чалга?! Мис България влезе в мистериозно студио и готви рязък завой

Венцислава Тафкова май е на път да изненада всички, които побързаха да я поставят в графата „поредната миска във фолка“.

Мис България 2020 пусна кадри от звукозаписно студио, на които ясно се вижда, че работи по нов музикален проект. На един от сторитата дори пише „Coming soon“, а на друг – „Work in progress“, което едва ли оставя много място за съмнение, че след „Совалката“ и „Малък си за мен“ се задава трето парче.

Любопитното обаче е друго. По информация на Intrigi от хора в музикалните среди, студиото, в което е заснета Тафкова, не е сред обичайните места, свързвани с познатите попфолк композитори и продуценти. А това веднага повдига въпроса – готви ли Мис България рязък завой от чалга звученето?

Самата тя неотдавна разкри в интервю, че подготвя нещо ново и коренно различно, което не е правено досега и ще бъде голяма изненада за феновете.

„Не обичам да бъде вкарвана в рамки – „модел“, „фолк певица“, „мис“... Обичам да се развивам в различни сфери и да не стоя на едно място“, сподели пловдивската красавица, която очевидно е решила да излезе от поредната рамка на „фолк певица“.

Или поне новите кадри от студиото подсказват за това.

Intrigi опита да се свърже с Венцислава, но до редакционното приключване на материала Мис България не отговори на съобщенията ни.