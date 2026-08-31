НЕ е Chat GPT! Фолк дивата Валя възхити фенове с плажна фотосесия (СНИМКИ)

Певицата позира по бански и почти прозрачна плетена рокля, а кадрите изглеждат сякаш са минали през изкуствен интелект

Не, тези снимки не са генерирани от ChatGPT. Това е съвсем истинската Валя, която в края на лятото реши да напомни защо години наред е сред най-запомнящите се лица на попфолка.

Певицата засне гореща фотосесия край морето, в която залага на миниатюрен бански, прозрачна бяла плетена рокля и огненочервена коса. На част от кадрите Валя позира върху скалите, а на други влиза във водата на фона на залязващото слънце.

Резултатът е достатъчно ефектен, за да изглежда почти нереален – без обаче да има нужда от AI красавица на нейно място.

И ако някой е решил, че певицата е оставила сцената на по-младите, последните месеци показват точно обратното. Валя продължава активно музикалната си кариера, която в „Пайнер“ вече наближава четвърт век. В началото на годината тя се събра отново с Борис Дали за дуета „Кобрата“, а през май извади и Mashup 2026, в който събра някои от най-популярните си хитове през годините – „Ще горя“, „100 покани“, „Силната жена“, „Огледало“ и други.

Оказва се, че напоследък Валя има и съвсем различна страст. През юли тя направи първата си самостоятелна изложба „Цветовете на моята душа“ в Поморие, представяйки картини, които рисува през последните пет години.

А лятото й очевидно е било силно и в личен план – през май певицата изпрати дъщеря си абитуриентка, при това пълна отличничка.

След музиката, рисуването и семейните емоции Валя явно е намерила време и да застане отново пред обектива. И съдейки по плажните кадри – изобщо не изглежда готова да отстъпва прожекторите на новото поколение.