Не само ние крадем! Вижте как чужди певици копират клипове и песни на Галена!

HotArena неведнъж е сигнализирала за навика на родните изпълнели да копират идеи, песни, музика и клипове от свои чуждестранни колеги.

Оказва се процесът е двустранен – не само ние крадем!

Голяма част от клипове и песните на Галена са изкопирани от други певици, твърди читател на HotArena в сигнал до редакционната ни поща.

„На всички стана ясно, че Яница и Илиян са копирали кадри от последния клип на Галена, но те не са единствените! Димана и Живко Добрев също са се „вдъхновили“ от клипа „Пантера“, пише почитателят на половинката на вафления бос Галин.

Певицата явно е идол на доста от колегите си, защото ясно се вижда, че един неин клип е копиран от четирима изпълнители до този момент.

Оказва се обаче, че не само българските изпълнители копират Галена. Сръбската звезда Viki Mijkovic не само направи кавър на най-големия хит за миналата година „Хавана Тропикана“ в изпълнение на Галена, но копира и клипа към песента.

Сръбската песен носи името „Dosadno“ и е тотално копие във всяко отношение от хит на нашата певица.

Любопитно е да се отбележи, че има над 16 кавъра на песни на Галена от изпълнители от други държави, които не са платили никакви авторски права на нашенката.

За друга кражба, но свързана с последните колекции на линията G spot for Beyond на Галена, сподели дизайнерът Борче Ристовски в своя профил във фейсбук. Той е озаглавил снимката „Beyond and you“, като показва как някой нови български модни марки са заимствали тоалети от колекциите на него и Галена.

