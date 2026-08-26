Неизтрезняла Лора Крумова обърка козарка с професор от БАН в ефир!

Шурата парти нощ с приятели се познава по махмурлука на сутринта, споделя жизнения си опит телевизионната водеща Лора Крумова.

В това се убеждава от първо лице топжурналистката на Нова телевизия. Звездата от малките екрани е професионалист с дългогодишен опит, за когото работата е не просто призвание, но и лична кауза. Именно поради тази причина блондинката рядко си позволява да

излиза

неподготвена пред камера, па било то и под влиянието на алкохол. Но и тя е човек все пак и такова нещо може да й се случи.

Ситуацията се разиграва преди години, когато софиянката все още е водеща на сутрешния блок „Здравей, България“ заедно с покойния Милен Цветков. В ранни зори професионалистката пристига на работа, но с тежък махмурлук от предишната вечер. За нещастие, в точно този ден журналистите имали не четирима, а цели петима гости в предаването. Със замъглено съзнание Крумова успява да обърка събеседниците си, предизвиквайки особено комичен момент.

„Ставаме от единия телевизионен сет и вървим към другия, а аз през това време трябва да представя госта, който е седнал на другото място. Милен обичаше да чупи формата и вкарваше нетипични хора. Така беше докарал една женица, на която са й откраднали козичките. И аз казвам: „На тази възрастна жена са й откраднали козите“. Сядам, вдигам погледа си и виждам пред мен една дама с перли. Възрастната жена с козичките в края на студиото. Милен е под масата“, разказва през смях любимката на зрителите във видео към фейсбук страницата „Yamahari“.

Забавен се оказал и отговорът на изисканата дама срещу нея.

„Жената ме погледна и казва: „Първо, не съм толкова възрастна. Второ, нямам козички и трето - аз съм от Българска академия на науките“. И аз бях аут“, спомня си за засрамващия момент Лора.

Без грам притеснение тв водещата признава, че през кариерата си е допускала не една грешки, от които и до днес продължава да се учи, за да гради напред.