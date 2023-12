Невена Цонева съсипана след Сочи (Направи шок разкрития за Армутлиева)

Певицата Невена Цонева още не може да се отърси от стреса, който преживя на музикалния фестивал „Нова вълна” в руския град Сочи, узна HotArena.







Любимата на барабаниста Венелин Венков е напълно съсипана заради провала си. Тя се върна преждевременно болна и депресирана.







Невена не успя да се представи според възможностите си заради ларингита, който хвана. Тя обаче била по-унизена от държанието на организаторите, които я накарали да си избере нова песен в последния момент.







В крайна сметка Невена изпяла пред многохилядната публика попфолк версия на „I will always love you “ на Уитни Хюстън. Това парче й спечели победата в „Мюзик Айдъл“ преди години, но сега й докара единствено ниски оценки от съдиите.







Обидена и разочарована, Невена се прибра от Сочи по-рано от очакваното и я заля вълна от критики още със стъпването на родна земя. Подигравките не стихват вече повече от седмица, което допълнително усложнило здравословното състояние на Невена, пише „Всеки ден”.







В момента певицата е на силни антибиотици заради заболяването на гласните струни. Депресията й се засилила и от притесненията дали ще успее да се излекува напълно и да пее както преди.







От горе на всичко умирала от страх и какво ще последва, когато Катя и Здравко от дует „Ритон“ излязат от „ВИП Брадър“, защото именно те гарантирали за нея и предложили на руснаците да я извикат за конкурса.







„Там може да се отиде само с препоръка от някого, те предложиха мен“, разказала Невена пред приятели. Когато обаче си плюла на петите и избягала от Сочи, тя злепоставила по този начин и ритонците.







Цонева изразила и съмненията си, че в основата на целия резил стои Саня Армутлиева. Двете водеха дълга съдебна битка заради неспазен договор на продуцентката към певицата. Цонева успя да осъди шефката на „Вирджиния Рекърдс“ за цели 12 бона.







„Няма да се изненадам изобщо, ако е пуснала връзки, да не казвам даже пипала, нали я наричат музикален октопод“, коментира Невена.