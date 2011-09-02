Ники Кънчев с вила в Гърция
Ники Кънчев се е обзавел с приличен недвижим имот в Гърция. Кокетната постройка била луксозно обзаведена и кацнала на божествено красиво заливче на морето в южната ни съседка.
Ники Кънчев се е обзавел с приличен недвижим имот в Гърция. Кокетната постройка била луксозно обзаведена и кацнала на божествено красиво заливче на морето в южната ни съседка.
<p> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Ники Кънчев се е обзавел с приличен недвижим имот в Гърция.</span></p> <div style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255); "> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Кокетната постройка била <strong>луксозно обзаведена</strong> и "кацнала" на божествено красиво заливче на морето в южната ни съседка. </span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; "><strong>Шоуменът броил на къщата 110 000 евро</strong>, твърди "Всеки ден". </span><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Хитрият Ники се сдобил с имотчето преди две години, но чак сега лъсва новината.</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Още тогава <strong>Кънчев надушил задаващата се финансова криза</strong> и без много колебания смело решил да инвестира.</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Пуснал връзки сред тамошните брокери, които избрали вила, отговаряща на всичките му претенции.</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Оттогава мистър "Стани богат" прекарва летните си ваканции именно там. Няколко пъти на чуждия плаж събирали тен жена му Даниела и невръстната им щерка Мари София. </span></span></div> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </p> </div>