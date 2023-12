Ники Михайлов с ЩЕДЪР подарък за ЧРД на Валерко! (Виж как го поздрави) Преди 7 години, на днешната дата, на бял свят се появи Валери Божинов-младши. Синът на Алисия вече не живее с баща си, но пък за сметка на това получава цялата любов на Ники Михайлов – гаджето на певицата. https://hotarena.net/laifstail/niki-mihailov-s-shtedyr-podaryk-za-chrd-na-valerko-vij-kak-go-pozdravi HotArena.net reni1 61705 Преди 7 години, на днешната дата, на бял свят се появи Валери Божинов-младши. Синът на Алисия вече не живее с баща си, но пък за сметка на това получава цялата любов на Ники Михайлов – гаджето на певицата.

<p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Преди 7 години, на днешната дата, на бял свят се появи Валери Божинов-младши.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Синът на Алисия вече не живее с баща си, но пък за сметка на това получава цялата любов на Ники Михайлов – гаджето на певицата.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"><strong>HotArena.net</strong> узна, че националният вратар е направил щедър подарък на Валерко.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Още рано тази сутрин Ники го поздрави в социалната мрежа.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">„Happy Birthday Bro Wish you all the Best. Enjoy your day, and stay the same good boy as always“ – „Честит рожден ден, братле! Желая ти всичко най-хубаво. Наслаждавай се на твоя ден и бъди все такова добре момче, както досега“, пожела му Михайлов.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Футболистът публикува и снимка на Валерко, седнал на шофьорското място на тузарското Порше на Ники, издокаран от горе до долу с маркови дрехи.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Според наши източници, Михайлов се е изръсил солидно за скъп подарък на Валерко по случай първите му 7.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Горещата арена също желае весел празник на порасналото момче на Алисия.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p>