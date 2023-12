Николета си свали сутиена и доказа: Аз съм лошо момиче! (Много гореща снимка) https://hotarena.net/laifstail/nikoleta-si-svali-sutiena-i-dokaza-az-sam-losho-momiche HotArena.net HotArena.net 67172

В това, че Николета Лозанова е царицата на провокациите вече никой не се съмнява. Красавицата превърна почивните дни в празник за сетивата на мъжката половина от последователите си в социалните мрежи. Безспорно и завистта на женската, видя HotArena.



Водещата на „Папараци“ публикува селфи , на което е „забравила“ да сложи сутиена. Този неволен пропуск за пореден път разкрива перфектните и силиконови бомби. Към това прибавяме и зърната, които се открояват доста възбуждащо и не оставят кой знае колко на въображението.



Постът е гарниран с надписа I\'ll be your bad girl, I\'ll prove it to you (Аз ще бъда твоето лошо момиче, ще ти го докажа). Дали посланието е насочено към някого можем само да гадаем.



Не изключено това да е поредната игра на Николета, която ще я вкара както винаги в куп интриги и измислени ситуации.



Едно е сигурно - на снимката визията на Николета е пефектна . Вие как мислите?