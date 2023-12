Николета свали всичко от себе си и получи отговор: Ти си най-красивата! (Ако не вярвате вижте това ГОРЕЩО фото)

Николета Лозанова пак нажежи страстите с последната си снимка в социалната мрежа, видя HotArena.



С нея красавицата пожелава лека нощ на феновете си с парче на Джъсъин Бийбър : „Let\'s set each other\'s lonely nights Be each other\'s paradise“ (Нека запълним един на друг самотните нощи.Нека бъдем един за друг рая.)



На преден план изпъква част от апетитното дупе на Николета, а палав надпис над огледалото сякаш й нашепва „you аre beautiful“ (ти си красива).



Това предизвиква въпроса, дали водещата на „Папараци“ , забравя, че е красива и се налага огледалото да й го напомня. Или просто като всяка жена е в плен на суетата.



Харесва ли ви снимката в галерията?