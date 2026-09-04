Новият хит сред звездите: Гривна за 5 бона, която остави Cartier в миналото https://hotarena.net/laifstail/noviyat-hit-sred-zvezdite-grivna-za-5-bona-koyato-ostavi-cartier-v-minaloto HotArena.net

Новият хит в бижутерийната мода май заби последния пирон в ковчега на старите Cartier мании. Буквално.

След като години наред златният „пирон“ на Cartier беше любимата гривна на всяка втора родна красавица с претенции за лукс, това лято на хоризонта се появи нова играчка за хилядарки – Chopard Happy Hearts.

Сърца вместо пирони. По-нежно, по-женствено, уж по-дискретно, но пак достатъчно скъпо, за да не остане незабелязано.

На такава гривна заложи в последното си стори Мис България 2020 Венцислава Тафкова. Пловдивската изпълнителка се пусна с огледално селфи от луксозна хотелска стая в Гърция, но вместо роклята и очилата, този път вниманието открадна тънката златна гривна на ръката й, пише Paparak.bg.

Моделите Happy Hearts на Chopard се разпознават по сърцата, розовото злато, седефа и характерния „танцуващ“ диамант – малък, но достатъчно важен, за да качи цената сериозно нагоре. Проверка показва, че гривната струва близо 4500 евро и Тафкова далеч не е първата, влюбена в новата бижутерийна мания.

Преди нея Даниела Рупецова от „Ергенът“ също успя да превърне Chopard в тема за разговор в специална фотосесия, a топ моделът Златка Райкова блести с „Щастливите сърца“ дори в ежедневието си без претенции за официален повод.

По всичко личи, че сърцата на Chopard изместиха пироните. По-малко агресивни, по-романтични, но също толкова удобни за демонстрация на стандарт.