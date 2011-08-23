Отчаяната Вихра първа кръшнала от семейната каручка
Сапунката между Иван Христов, Ирина Сарачинова и Вихра е на път да надмине тази между Валери Божинов, Николета Лозанова и Алисия. Новият сериал има своето продължение - оказа се, че изоставената Вихра първа изневерила на мъжа си още в началото на пролетта.
Сапунката между Иван Христов, Ирина Сарачинова и Вихра е на път да надмине тази между Валери Божинов, Николета Лозанова и Алисия. Новият сериал има своето продължение - оказа се, че изоставената Вихра първа изневерила на мъжа си още в началото на пролетта.
<p> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Сапунката между Иван Христов, Ирина Сарачинова и Вихра е на път да надмине тази между Валери Божинов, Николета Лозанова и Алисия. </span></p> <div style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255); "> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Новият сериал има своето продължение - оказа се, че <strong>изоставената Вихра първа изневерила на мъжа си</strong> още в началото на пролетта.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">"Нашата Вихра за втори път получава 101 рози. Не са от мъжа й. От неизвестен обожател са", коментирала на ушенце пред приятели на рождения ден на водещата на "Отчаяни съпруги", Ирина Сарачинова. </span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">По онова време двете се водят колеги и първи приятелки, разкрива схемата "Всеки ден".</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Никой не знаел, че <strong>"най-добрата майка" всъщност е любовница на общия им продуцент</strong> и съпруг на Вихра - Иван Христов.</span></span></div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">За да контрира, Вихра избрала директна атака - тя споделила в "Станция Нова" за огромния букет цветя. Спестила на драгия зрител само малката подробност, че това бил втори подобен случай. Още след първия тя е <strong>издирила тайнствения ухажор по картичката</strong>.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Двамата вече имали бурен роман. Разкриването му от Сарачинова е изненадващо отложено от неочаквано събитие - избухва скандалът с Васа Ганчева. </span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Макар да изглеждали ударени от цялата работа, Иван и Андрей всъщност били доволни, защото се <strong>отложил семейният скандал в техния екип </strong>и разкриването на любовния триъгълник. </span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </p> </div>