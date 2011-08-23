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Отчаяната Вихра първа кръшнала от семейната каручка

Сапунката между Иван Христов, Ирина Сарачинова и Вихра е на път да надмине тази между Валери Божинов, Николета Лозанова и Алисия. Новият сериал има своето продължение - оказа се, че изоставената Вихра първа изневерила на мъжа си още в началото на пролетта.

https://hotarena.net/laifstail/otchaqnata-vihra-pyrva-kryshnala-ot-semeinata-karuchka HotArena.net
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33901
Отчаяната Вихра първа кръшнала от семейната каручка
HotArena.net
33901

Сапунката между Иван Христов, Ирина Сарачинова и Вихра е на път да надмине тази между Валери Божинов, Николета Лозанова и Алисия. Новият сериал има своето продължение - оказа се, че изоставената Вихра първа изневерила на мъжа си още в началото на пролетта.

<p> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Сапунката между Иван Христов, Ирина Сарачинова и Вихра е на път да надмине тази между Валери Божинов, Николета Лозанова и Алисия.&nbsp;</span></p> <div style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255); "> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Новият сериал има своето продължение - оказа се, че <strong>изоставената Вихра първа изневерила на мъжа си</strong> още в началото на пролетта.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">&quot;Нашата Вихра за втори път получава 101 рози. Не са от мъжа й. От неизвестен обожател са&quot;, коментирала на ушенце пред приятели на рождения ден на водещата на &quot;Отчаяни съпруги&quot;, Ирина Сарачинова.&nbsp;</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">По онова време двете се водят колеги и първи приятелки, разкрива схемата &quot;Всеки ден&quot;.</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Никой не знаел, че <strong>&quot;най-добрата майка&quot; всъщност е любовница на общия им продуцент</strong> и съпруг на Вихра - Иван Христов.</span></span></div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">За да контрира, Вихра избрала директна атака - тя споделила в &quot;Станция Нова&quot; за огромния букет цветя. Спестила на драгия зрител само малката подробност, че това бил втори подобен случай. Още след първия тя е <strong>издирила тайнствения ухажор по картичката</strong>.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Двамата вече имали бурен роман. Разкриването му от Сарачинова е изненадващо отложено от неочаквано събитие - избухва скандалът с Васа Ганчева.&nbsp;</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Макар да изглеждали ударени от цялата работа, Иван и Андрей всъщност били доволни, защото се <strong>отложил семейният скандал в техния екип </strong>и разкриването на любовния триъгълник.&nbsp;</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</p> </div>
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