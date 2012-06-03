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Пламен Константинов ахна по лятната градина на Bar Flight

Бившият волейболен национал и капитан на представителния ни отбор Пламен Константинов ахна и загуби ума и дума от лятната градина на Bar Flight. Снощи на стилно парти Петко Димитров и Ели Гигова посрещнаха една камара лачени гости от шоусредите, бизнеса и спорта и официално откриха летния сезон с Ibiza Party.

https://hotarena.net/laifstail/plamen-konstantinov-ahna-po-lqtnata-gradina-na-bar-flight HotArena.net
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76475
Пламен Константинов ахна по лятната градина на Bar Flight
HotArena.net
76475

Бившият волейболен национал и капитан на представителния ни отбор Пламен Константинов ахна и загуби ума и дума от лятната градина на Bar Flight. Снощи на стилно парти Петко Димитров и Ели Гигова посрещнаха една камара лачени гости от шоусредите, бизнеса и спорта и официално откриха летния сезон с Ibiza Party.

<p> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Бившият волейболен национал и капитан на представителния ни отбор Пламен Константинов ахна и загуби ума и дума от лятната градина на&nbsp;<strong>Bar Flight</strong>.</span></p> <div id="cke_pastebin"> <div style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255); "> <div style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255); "> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</p> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Снощи на стилно парти Петко Димитров и Ели Гигова посрещнаха една камара лачени гости от шоусредите, бизнеса и спорта и официално откриха летния сезон с <strong>Ibiza Party</strong>.</span></span></div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Волейбойлният дългуч Константинов, който все още ергенува, предизвика интереса на девойките, но той остана като гръмнат не от тях, а от дизайна на лятната градина, включващ водни атракции.&nbsp;</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Диамантът на клубния живот в столицата се съревноваваше по звезден блясък с фолккраля Азис, който се открои сред ВИП-гостите.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Изпълнителят на хита &quot;Гадна порода&quot; обсъди женски теми с миската Ивайла Бакалова, а по-късно към тях се присъедини и сестра й Божидара.&nbsp;</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Към края на партито се появи и Андреа заедно с гаджето си Кубрат Пулев.&nbsp;</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Любезният домакин на&nbsp;<strong>Bar Flight</strong>&nbsp;Петко Димитров обгрижваше всеки един от гостите си, докато половинката му Ели Гигова се забавляваше в компанията на най-добрата си приятелка, журналистката Люба Пашова, която всъщност навремето ги е загаджила с Петко.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Сред останалите ВИП-муцуни се откроиха моделката Виктория Джумпарова и двете миски Адриана Секуличка и Антония Петрова.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> </div> </div> </div>
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7 Коментара

Боже опази

преди 12 години

И кои са гостите от шоубизнеса, циганина -травестит Азис

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her

преди 12 години

Mnogo sa gotini Eli i Petko!

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Яна

преди 12 години

Да, симпатични са, особено той. :) хихи

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blaaaa

преди 12 години

kade bez rajdavia ciganin azis

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juy

преди 12 години

Ujasna "gradina", na 5 kvadrata gradina 6te praviat i pri tova prilicha na koridorche okolo sgradata na hotela, koeto vseki moment 6te se razpadne, ujasna rabota. Kato pokriesh s beli charshavi komunisticheska grozotia niama da stane kato na ibiza.

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Гери

преди 12 години

Ейй това конкуренцията ако не оплюе(коментара под мен) е на

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дфгдсфгсдгсд

преди 12 години

Бърза и мъчителна смърт за уродите от снимките !

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