Пламен Константинов ахна по лятната градина на Bar Flight
Бившият волейболен национал и капитан на представителния ни отбор Пламен Константинов ахна и загуби ума и дума от лятната градина на Bar Flight. Снощи на стилно парти Петко Димитров и Ели Гигова посрещнаха една камара лачени гости от шоусредите, бизнеса и спорта и официално откриха летния сезон с Ibiza Party.
https://hotarena.net/laifstail/plamen-konstantinov-ahna-po-lqtnata-gradina-na-bar-flight
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Бившият волейболен национал и капитан на представителния ни отбор Пламен Константинов ахна и загуби ума и дума от лятната градина на Bar Flight. Снощи на стилно парти Петко Димитров и Ели Гигова посрещнаха една камара лачени гости от шоусредите, бизнеса и спорта и официално откриха летния сезон с Ibiza Party.
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<span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Бившият волейболен национал и капитан на представителния ни отбор Пламен Константинов ахна и загуби ума и дума от лятната градина на <strong>Bar Flight</strong>.</span></p>
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<span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Снощи на стилно парти Петко Димитров и Ели Гигова посрещнаха една камара лачени гости от шоусредите, бизнеса и спорта и официално откриха летния сезон с <strong>Ibiza Party</strong>.</span></span></div>
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<span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Волейбойлният дългуч Константинов, който все още ергенува, предизвика интереса на девойките, но той остана като гръмнат не от тях, а от дизайна на лятната градина, включващ водни атракции. </span></span></div>
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<span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Диамантът на клубния живот в столицата се съревноваваше по звезден блясък с фолккраля Азис, който се открои сред ВИП-гостите.</span></span></div>
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<span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Изпълнителят на хита "Гадна порода" обсъди женски теми с миската Ивайла Бакалова, а по-късно към тях се присъедини и сестра й Божидара. </span></span></div>
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<span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Към края на партито се появи и Андреа заедно с гаджето си Кубрат Пулев. </span></div>
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<span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Любезният домакин на <strong>Bar Flight</strong> Петко Димитров обгрижваше всеки един от гостите си, докато половинката му Ели Гигова се забавляваше в компанията на най-добрата си приятелка, журналистката Люба Пашова, която всъщност навремето ги е загаджила с Петко.</span></span></div>
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<span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Сред останалите ВИП-муцуни се откроиха моделката Виктория Джумпарова и двете миски Адриана Секуличка и Антония Петрова.</span></span></div>
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