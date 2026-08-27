Пореден скандал на участие на Галена! Пиян фен агресира на сцената (ВИДЕО с реакцията й) https://hotarena.net/laifstail/poreden-skandal-na-uchastie-na-galena-piyan-fen-agresira-na-scenata-video-s-reakciyata-y HotArena.net

Пореден неприятен инцидент беляза участие на Галена. Този път напрежението дошло от видимо нетрезвен мъж, който започнал да се държи агресивно край сцената и принудил охраната да се намеси, пише Intrigi.bg.

По кадри и разкази, разпространявани в социалните мрежи, фенът влязъл в конфликт със служителите по сигурността, а поведението му бързо привлякло вниманието както на публиката, така и на самата певица.

За кратко купонът отстъпил място на напрежението. Охранителите реагирали веднага, за да овладеят мъжа и да не се стигне до по-сериозна сцена пред очите на останалите посетители.

Най-интересна обаче е реакцията на Галена, която вижда какво се случва буквално на метри от нея. Вместо да прекрати участието, певицата запазва самообладание и следи ситуацията, докато охраната извежда агресивния фен.

Кадрите веднага предизвикаха коментари онлайн, а мнозина отбелязват, че при подобни участия една пиянска изцепка може за секунди да превърне празничната атмосфера в опасна ситуация.

За Галена това далеч не е първият случай, в който поведението на фен се превръща в по-голяма новина от самото участие. През годините около сцената й неведнъж е имало провокации, нахлувания и прекалено ентусиазирани почитатели.

Този път всичко приключило без по-сериозни последствия, но видеото показва колко бързо една вечер може да излезе извън контрол, когато алкохолът вземе превес.