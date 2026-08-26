Преди Instagram да изяде моделството: Вижте ретро кадър на Мис България преди филтрите

Ретро кадър на Венцислава Тафкова от преди близо 10 години върна лентата към едно съвсем различно време в моделството – когато момичетата имаха каталози, портфолиа и професионални фотосесии, а не сторита, reels и „случайни“ кадри пред огледалото.

На снимката бъдещата Мис България позира в дълга черна рокля с червени и бели цветя, с естествена визия, небрежна прическа и минимално количество сценичен грим.

„Тогава моделството бе замесено от друго тесто – кадрите бяха по-театрални и макар и нагласени, представяха визия, рокля, силует. Нямаше нужда снимката да прилича на „случайно хванат момент“, защото никой не се преструваше, че е случаен“, спомня си пред HotArena Мис България 2020 Венцислава Тафкова.

Факт - днес играта е съвсем друга. Моделките вече не са само моделки, а лични медии, с лично социално пространство, където продават влияние.

И самата Тафкова е пример за тази промяна. От класически моделски кадри с тежки рокли и каталожна поза, днес тя вече изгражда съвсем различен образ – Мис България, която се изявява и като певица, влиза в клипове, сменя неузнаваеми визии.

Разликата е очевидна. Преди моделките трябваше да изглеждат красиви в рокля. Сега трябва да изглеждат като история, която може да бъде разказана, коментирана и споделена. Това е Instagram поколение, което се развива със скоростта на светлината.

А ретро кадърът на Венцислава само напомня колко бързо се смени модата – не само в дрехите, но и в начина, по който красотата се продава. „Днес вече почти няма ревюта – модната сцена за дефиле е Instagram, там са и „каталозите“, там са и рекламите на марки. Моделите от предишното поколение трябваше да се пригодят към новите тенденции и да се качат на новия инфлуенсърски подиум“, с лека доза носталгия разсъждава Тафкова.

А на вас коя ера ви харесва повече?