Райна шпори гръцкото море с моторна лодка
Фолкпевицата Райна поля успешната си изпитна сесия в НБУ с водна ваканция в Гърция. Преди няколко дни бившата любов на Коцето се завърна от южната ни съседка. В Гърция пилето било придружено от новия си интимен приятел, който обаче все още остава мистерия.
Фолкпевицата Райна поля успешната си изпитна сесия в НБУ с водна ваканция в Гърция. Преди няколко дни бившата любов на Коцето се завърна от южната ни съседка. В Гърция пилето било придружено от новия си интимен приятел, който обаче все още остава мистерия.
<p> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Фолкпевицата Райна поля успешната си изпитна сесия в НБУ с водна ваканция в Гърция.</span></p> <div style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255); "> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Преди няколко дни бившата любов на Коцето се завърна от южната ни съседка.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">В Гърция пилето било придружено от новия си интимен приятел, който обаче все още остава мистерия.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Точно той застанал зад фотообектива, за да щрака приятелката си из гръцките плажове.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Влюбените останали няколко дни в Халкидики на едни от най-красивите и диви плажове на Егейско море, информира ни Lifestyle.bg.</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">В Гърция Райна се впуснала в много авантюри, една от които мощна моторна лодка с цели 255 кубика под капака. </span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">След Гърция фолкпилето и гаджето й се пренесли в Пирин планина. Сандански, Петрич, Мелник, Рупите, Беласица, Попина лъка и Пиринските езера били само част от маршрутите им. </span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">В Рупите Райна се поклонила в църквата на своята духовна кръщелница Ванга.</span></span></div> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </p> </div>