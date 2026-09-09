Рая запали мрежата: Гаджето ми участва в „Ергенът“ без да ми каже

Докато си седи на дивана и се наслаждава на началото на риалитито „Ергенът: любов в рая“, хубавица, която по ирония на съдбата се казва Рая, вижда мъжа, с когото има отношения, да е представен за един от новите герои на формата.

Младата жена няма представа, че възлюбеният й участва в шоуто и остава като гръмната, когато го вижда по телевизията. Рая пуска видео в TikTok, в което разяснява ситуацията, от която е, меко казано, шокирана. Става ясно, че младежът, с когото има романтична връзка, не ѝ е казал, че е участвал в любовното шоу, което е заснето предварително.

За кого точно от участниците става дума, Рая не споменава, но в коментарите под видеото потребители посочват името на ергена Данчо. Младата жена нито потвърждава, нито отрича, че става дума за него. „България Днес“ направи опит да се свърже с изненаданата дама, за да разкаже историята си, но засега без успех.

В същото време друга жена на име Кармелита обяви въпросния Данчо за пълна скука. Преди години мадамата излязла с него, но останала разочарована. „Най-тъпата среща, която съм имала през живота си. Измислих си причина да си тръгна.“ Така Кармелита описва първата си и очевидно последна среща с въпросния Данчо.

Коментарът на младата жена се появява под визитката на 28-годишния програмист от Сливен на страницата на любовното риалити. „С този съм излизала веднъж“, пише Кармелита.

Друг потребител веднага я закача дали сега не съжалява, че е прекратила срещата, след като Данчо вече е телевизионен герой. „Да, сега ще стане известен инфлуенсър... Тогава беше облечен с официалните дрехи на дядо си и яке тип 70-те. Истински моден гуру“, отвръща иронично младата жена.

Явно след несполучливата среща на хубавицата и е провървяло в любовта. Днес тя е майка на малко момиченце. Любопитно е, че брюнетката е на 28 години – колкото самия Йордан, и вече не попада в предпочитаната от него възрастова категория. В предаването Данчо, който е програмист, обяви, че си пада по дами между 18 и 24 години.

Още с появата си в „Любов в рая“ програмистът от Сливен се превърна в абсолютен шампион по лафове. Самоопределя се като по-добрата версия на Джеймс Бонд, мечтае за инфлуенсърска кариера и „яхта, пълна с жени“, но не крие, че по-зрелите дами не са по вкуса му.