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Ромина и Дарко работят за бебе

Плеймейкърът на Левски Дарко Тасевски и Мис България Ромина Андонова работят за бебе. Това призна самият македонец, който по-рано днес бе награден за Футболист №1 на България за шестия кръг на първенството. Левскарят и миската не бързат със сватбата.

https://hotarena.net/laifstail/romina-i-darko-rabotqt-za-bebe HotArena.net
HotArena.net
20034
Ромина и Дарко работят за бебе
HotArena.net
20034

Плеймейкърът на Левски Дарко Тасевски и Мис България Ромина Андонова работят за бебе. Това призна самият македонец, който по-рано днес бе награден за Футболист №1 на България за шестия кръг на първенството. Левскарят и миската не бързат със сватбата.

<p> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Плеймейкърът на Левски Дарко Тасевски и Мис България Ромина Андонова&nbsp;<strong>работят за бебе.</strong></span></p> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Това призна самият македонец, който по-рано днес бе награден за&nbsp;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Футболист №1 на България за шестия кръг на първенството.</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Левскарят и миската не бързат със сватбата.&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">&quot;Нещата, които се пишат по жълтите вестници не са истина. За момента няма да ставам баща, но не се знае.&nbsp;<strong>Може да се каже, че работим по въпроса</strong>&quot;, каза Тасевски, цитиран от&nbsp;<strong>Blife.bg</strong>.</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Македонският национал побърза да опровергае твърденията, че връзката му с Мис България 2010 се отразява в негативен план на играта му в Левски.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">&quot;Това са глупости. Вече не обръщам внимание на спекулациите. Какви ли не неща се изписаха за мен в последните години. Подминавам ги с лека ръка. Личният живот няма нищо общо с професионалния&quot;.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">&quot;Тренирам нормално, а когато се прибера вкъщи идва ред на личният живот.&nbsp;<strong>Рано е още за сватба</strong>, има време&quot;, добави Дарко.</span></span></div>
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1 Коментара

AS

преди 12 години

Ромина къде го е намерила тоя тулуп...

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