Ромина и Дарко работят за бебе
Плеймейкърът на Левски Дарко Тасевски и Мис България Ромина Андонова работят за бебе. Това призна самият македонец, който по-рано днес бе награден за Футболист №1 на България за шестия кръг на първенството. Левскарят и миската не бързат със сватбата.
Плеймейкърът на Левски Дарко Тасевски и Мис България Ромина Андонова работят за бебе. Това призна самият македонец, който по-рано днес бе награден за Футболист №1 на България за шестия кръг на първенството. Левскарят и миската не бързат със сватбата.
<p> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Плеймейкърът на Левски Дарко Тасевски и Мис България Ромина Андонова <strong>работят за бебе.</strong></span></p> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Това призна самият македонец, който по-рано днес бе награден за </span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Футболист №1 на България за шестия кръг на първенството.</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Левскарят и миската не бързат със сватбата. </span><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">"Нещата, които се пишат по жълтите вестници не са истина. За момента няма да ставам баща, но не се знае. <strong>Може да се каже, че работим по въпроса</strong>", каза Тасевски, цитиран от <strong>Blife.bg</strong>.</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Македонският национал побърза да опровергае твърденията, че връзката му с Мис България 2010 се отразява в негативен план на играта му в Левски.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">"Това са глупости. Вече не обръщам внимание на спекулациите. Какви ли не неща се изписаха за мен в последните години. Подминавам ги с лека ръка. Личният живот няма нищо общо с професионалния".</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">"Тренирам нормално, а когато се прибера вкъщи идва ред на личният живот. <strong>Рано е още за сватба</strong>, има време", добави Дарко.</span></span></div>