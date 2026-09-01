Розов дим и милиони лири: Алина Боз разкри пола на бебето с луд купон! ВИДЕО

Българската рода от страна на бащата на световноизвестната турска актриса Алина Боз - Стоян, ще й гостува след раждането на бебето в Истанбул, става ясно от турската преса.

Красавицата Алина има още четири месеца до щастливия момент на раждането, а полът на детето се видя преди ден. Тя и съпругът й Умут Евирген го видяха, след като изстреляха фойерверк, от който излезе розов дим, като предизвестие, че бъдещото отроче ще е момиче.

„Щастлива съм, без значение дали ще е момиче или момче", коментира Алина новината.

Красавицата вече подготвя детската стая за бебето си. Туркинята от руски и български произход шпаклова собственоръчно стените на помещението, а в следващите няколко дни ще ги боядиса в розово. 25-годишната Алина е родена в Москва. Майка й Олга е рускиня, а баща й Стоян - български емигрант. Когато момичето е на 7 години, заедно със семейството си се мести да живее в Истанбул. Баща й и в момента работи като екскурзовод и често си идва в България при роднините. Именно той е човекът, който ги е поканил на гости при дъщеря си и семейството й.

Докато е бременна, Алина успя да се дипломира успешно преди дни в Истанбулския университет „Билги". Актрисата завърши специалност „Радио, телевизия и кино". Въпреки натоварената си и успешна актьорска кариера звездата от сериалите „Твоят мой живот" и „Не пускай ръката ми" успя да завърши висшето си образование. На дипломирането си тя сподели радостния момент в компанията на своя съпруг - ресторантьора и продуцент Умут Евирген, който я подкрепи по време на церемонията.

Алина става звезда в турското кино и телевизия съвсем случайно. 9-годишна е, когато започва да ходи на актьорска школа. В нея момичето е цели 7 години - една сцена дели и с възрастни колеги, а това засилва интереса й към актьорската професия. „Учих се цял живот от по-възрастните", споделя тя.

Един ден с познат решили да направят кратки клипове, които да пуснат в интернет сайта на баща й, с който се рекламират различни туристически пътувания. Така я забелязват и момичето започва да се снима в реклами.

После идва началото на 2014 година, когато започва в сериала „Смелата медицинска сестра" и кариерата й се разширява главоломно. Днес Алина е звезда, но често си идва в България, за да се види с приятели, останали от детството й.