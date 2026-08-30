Само той липсваше! Гринго на Софка влиза в политиката

Бившият съпруг на Софи Маринова - Тодор Давидов-Гринго, с когото ромския славей ту се разделя, ту се събира, сериозно обмисля да влезе в политиката. Това стана ясно преди дни, когато мургавият мачо с криминална закваска се включи в протест в Айтос.



Демонстрацията тръгна от циганската махала, а местните недоволстват, защото общинската управа нехае за ужасните санитарни и инфраструктурни условия в етническия квартал. През най-големите горещини Гринго посетил Айтос, за да се види с роднините си и за да се разхлади в морето, а местните ромски велможи го поканили за лице на протеста. По този повод скандалджията намекна, че може да участва в местните избори догодина като кандидат за общински съветник. „Ако хората поискат, ще си помисля”, лаконичен е Гринго за политическите си планове.

Шегата настрана! Той е местна знаменитост и има повече от сериозни шансове да влезе в местния общински съвет с преференции. По официални данни в Айтос има сериозно ромско малцинство от около 12%, а голяма част от самоопределилите се като турци 15% от населението също са роми. Много от мургавите ни събратя пък се самоопределят като българи или не отговарят на въпроса за етническата принадлежност, така че в Айтос има значителна общност, която може да гласува преференциално. А това дава сериозен шанс на бившия мъж на Софка да стане общинар. На протеста в махалата всички го разпознаха и се редяха на опашка за селфи с него.

„Бях си в Айтос, където живее семейството ми и имам много приятели. Хората ме поканиха. Такъв човек съм, че когато видя проблем, не го оставям. В Айтос сега има голям проект – оправят улици, тротоари, всичко! Градът грейва, но щом стигне до ромската махала, всичко спира до тук. Това не е правилно”, възмущава се Гринго.

Тодор Давидов е осъждан за сводничество и незаконен трафик на жени в Германия. Самата Софи Маринова многократно е подавала сигнали срещу него за домашно насилие и дори се оплакваше, че той иска да я убие, така че крими досието му е дебело като „Война и мир”. Това обаче не е пречка! Според Изборния кодекс осъждано лице има право да се кандидатира за кмет или общински съветник, стига в момента да не излежава присъда и да не е под възбрана. Здравенякът може и да е крими герой, но в момента е свободен като птичка и няма законови пречки да се кандидатира за общинар.

Запознати с буйния му нрав обаче подозират, че до изборите през есента на 2027 г. Гринго отново може да сгази лука и да се окаже в полезрението на полицията и прокуратурата. Тези дни Давидов се похвали с мощния си мотор и скъпа рокерска екипировка. До тук добре, но запознати разпознаха отличителните знаци на немската рокерска банда Gremium MC. Те са нещо като европейският еквивалент на „Ангелите от ада” в САЩ или „Нощните вълци” в Русия и името им се свързва с организираната престъпност. Те самите отричат да се занимават с незаконна дейност и се наричат „черно-бялата нация”. Немската банда е разследвана за сенчестия си бизнес, който включва проституция, рекет, изнудване, търговия с наркотици и незаконни оръжия.

Здравеняците охраняват също така нощни клубове и дискотеки, което си е чиста такса „спокойствие”. Самите те също държат заведения със съмнителна репутация. Властите в Германия имат данни, че мотоклубът контролира кварталите на червените фенери. А точно в сводничеството Гринго има голям и горчив опит.

Към момента бившият на Софка е на нещо като „изпитателен срок”, а подобни банди по принцип имат традиция да те приемат за пълноправен член само ако се докажеш с някое „мъжкарско” изпитание, което обикновено е извън рамките на закона. Рокерският клуб е основан през 1972 г. в Манхайм и е лесно разпознаваем по логото си - изгряващо слънце през юмрук. Властите в Германия смятат рокерите за организирана престъпна група със строга йерархия, макар че не всички членове са осъждани престъпници. Гринго е в българския клон на Gremium MC и не смее да припари до Германия. Там удължиха разследването срещу него за сводничество и ако се върне, като нищо може да се озове на топло.

Той не е никак глупав и ако успее да се намърда в родната политика след местните избори догодина, като нищо ще изкара съдебните си проблеми като политически репресии или етническа дискриминация.

Общинският съвет в Айтос е добър пристан за него, защото запознати твърдят, че бизнесът му никак не върви добре. Гринго има фирма за охрана, а преди време се оплака, че никой не искал да работи в автосервиза му, защото заплатите на автомонтьорите изглеждали прекалено ниски на евентуалните мераклии. НАП проверяваше преди време дали въпросният автосервиз в София не укрива доходи, а разследващи полицаи имаха съмнения, че той се използвал като депо за разфасоване на крадени коли. Гринго обаче така и не е осъждан за автокражби, а присъдата му в Германия е за побой над проститутка, която „забравила” за отчете припечеленото от платени ласки.