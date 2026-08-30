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Само той липсваше! Гринго на Софка влиза в политиката

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Румен Димитров
224
Само той липсваше! Гринго на Софка влиза в политиката

Румен Димитров
224

Бившият съпруг на Софи Маринова - Тодор Давидов-Гринго, с когото ромския славей ту се разделя, ту се събира, сериозно обмисля да влезе в политиката. Това стана ясно преди дни, когато мургавият мачо с криминална закваска се включи в протест в Айтос.

Демонстрацията тръгна от циганската махала, а местните недоволстват, защото общинската управа нехае за ужасните санитарни и инфраструктурни условия в етническия квартал. През най-големите горещини Гринго посетил Айтос, за да се види с роднините си и за да се разхлади в морето, а местните ромски велможи го поканили за лице на протеста. По този повод скандалджията намекна, че може да участва в местните избори догодина като кандидат за общински съветник. „Ако хората поискат, ще си помисля”, лаконичен е Гринго за политическите си планове.

Шегата настрана! Той е местна знаменитост и има повече от сериозни шансове да влезе в местния общински съвет с преференции. По официални данни в Айтос има сериозно ромско малцинство от около 12%, а голяма част от самоопределилите се като турци 15% от населението също са роми. Много от мургавите ни събратя пък се самоопределят като българи или не отговарят на въпроса за етническата принадлежност, така че в Айтос има значителна общност, която може да гласува преференциално. А това дава сериозен шанс на бившия мъж на Софка да стане общинар. На протеста в махалата всички го разпознаха и се редяха на опашка за селфи с него.

„Бях си в Айтос, където живее семейството ми и имам много приятели. Хората ме поканиха. Такъв човек съм, че когато видя проблем, не го оставям. В Айтос сега има голям проект – оправят улици, тротоари, всичко! Градът грейва, но щом стигне до ромската махала, всичко спира до тук. Това не е правилно”, възмущава се Гринго.

Тодор Давидов е осъждан за сводничество и незаконен трафик на жени в Германия. Самата Софи Маринова многократно е подавала сигнали срещу него за домашно насилие и дори се оплакваше, че той иска да я убие, така че крими досието му е дебело като „Война и мир”. Това обаче не е пречка! Според Изборния кодекс осъждано лице има право да се кандидатира за кмет или  общински съветник, стига в момента да не излежава присъда и да не е под възбрана. Здравенякът може и да е крими герой, но в момента е свободен като птичка и няма законови пречки да се кандидатира за общинар.

Запознати с буйния му нрав обаче подозират, че до изборите през есента на 2027 г. Гринго отново може да сгази лука и да се окаже в полезрението на полицията и прокуратурата. Тези дни Давидов се похвали с мощния си мотор и скъпа рокерска екипировка. До тук добре, но запознати разпознаха отличителните знаци на немската рокерска банда Gremium MC. Те са нещо като европейският еквивалент на „Ангелите от ада” в САЩ или „Нощните вълци” в Русия и името им се свързва с организираната престъпност. Те самите отричат да се занимават с незаконна дейност и се наричат „черно-бялата нация”. Немската банда е разследвана за сенчестия си бизнес, който включва проституция, рекет, изнудване, търговия с наркотици и незаконни оръжия.

Здравеняците охраняват също така нощни клубове и дискотеки, което си е чиста такса „спокойствие”. Самите те също държат заведения със съмнителна репутация. Властите в Германия имат данни, че мотоклубът контролира кварталите на червените фенери. А точно в сводничеството Гринго има голям и горчив опит.

Към момента бившият на Софка е на нещо като „изпитателен срок”, а подобни банди по принцип имат традиция да те приемат за пълноправен член само ако се докажеш с някое „мъжкарско” изпитание, което обикновено е извън рамките на закона. Рокерският клуб е основан през 1972 г. в Манхайм и е лесно разпознаваем по логото си - изгряващо слънце през юмрук. Властите в Германия смятат рокерите за организирана престъпна група със строга йерархия, макар че не всички членове са осъждани престъпници. Гринго е в българския клон на Gremium MC и не смее да припари до Германия. Там удължиха разследването срещу него за сводничество и ако се върне, като нищо може да се озове на топло.
Той не е никак глупав и ако успее да се намърда в родната политика след местните избори догодина, като нищо ще изкара съдебните си проблеми като политически репресии или етническа дискриминация.

Общинският съвет в Айтос е добър пристан за него, защото запознати твърдят, че бизнесът му никак не върви добре. Гринго има фирма за охрана, а преди време се оплака, че никой не искал да работи в автосервиза му, защото заплатите на автомонтьорите изглеждали прекалено ниски на евентуалните мераклии. НАП проверяваше преди време дали въпросният автосервиз в София не укрива доходи, а разследващи полицаи имаха съмнения, че той се използвал като депо за разфасоване на крадени коли. Гринго обаче така и не е осъждан за автокражби, а присъдата му в Германия е за побой над проститутка, която „забравила” за отчете припечеленото от платени ласки.

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3 Коментара

Бивш от МВР76

преди 19 минути

Любима Моя Надежда Дойчева. Бъди Благословена. Ако беше красива ромка, но не си. Помниш ли твоята снимка от сайто Новини Бг. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.н

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ПУКНИ УМРИ МАНГАЛКО.

преди 18 минути

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА/КИ. Ето я Гнусната и Миризлива Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(Типично Циганска Черта). Откъде го вадиш това самочувствие.

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ПУКНИ УМРИ МАНГАЛКО.

преди 17 минути

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА/КИ. Ето я Гнусната и Миризлива Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(Типично Циганска Черта). Откъде го вадиш това самочувствие.

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