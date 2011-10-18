Сашо Диков трябвало да бъде убит!
Журналистът Сашо Диков е трябвало да бъде убит чрез взрива, който бе заложен под колата му преди няколко вечери. Бомбата не е била просто за сплашване, а за убиване. Количеството тротилов еквивалент е бил от 1 килограм. Шашката е била поставена непосредствено под шофьорската седалка и е трябвало да гръмне, когато Диков седне в колата си.
Журналистът Сашо Диков е трябвало да бъде убит чрез взрива, който бе заложен под колата му преди няколко вечери. Бомбата не е била просто за сплашване, а за убиване. Количеството тротилов еквивалент е бил от 1 килограм. Шашката е била поставена непосредствено под шофьорската седалка и е трябвало да гръмне, когато Диков седне в колата си.
<p> </p> <div style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255); "> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; "><strong>Журналистът Сашо Диков е трябвало да бъде убит чрез взрива,</strong> който бе заложен под колата му преди няколко вечери.</span></p> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Бомбата не е била просто за сплашване, а за убиване. </span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Количеството тротилов еквивалент е бил от 1 килограм.</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Шашката е била поставена непосредствено под шофьорската седалка и е <strong>трябвало да гръмне, когато Диков седне в колата си. </strong></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Не без значение е и часът, в който е избухнало устройството. При всички случаи, когато бомби са гърмели за сплашване, това е ставало в малките часове на нощта. </span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; "><strong>Бомбата под колата на Диков обаче избухва в 22 часа, </strong>време, в което е почти сигурно, че наоколо ще има хора. Количеството взрив също предполага невинни жертви.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Антимафиоти нищят не само кой е поставил взрива, но и каква грешка на атентаторите е довела до избухването на бомбата часове по-рано от предвиденото, разкрива "Всеки ден".</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Те имали следа за атентатора – телефонен разговор, последван от среща на двама мъже.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Това, че журналистът не е бил заплашван, потвърждава тезата, че <strong>атентатът срещу него е трябвало да дискредитира правителството пред Европа и света.</strong></span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Убийство на журналист би сринало имиджа на страната и кабинета.</span></span></div> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </p> </div>