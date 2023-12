ЩЕДЪР! Ники Михайлов с невероятен подарък за малкия Валерко (Вижте какъв е + цената) Ники Михайлов направи невероятен подарък за малкия Валерко по Коледа, видя HotArena.net. Националният вратар е изненадал сина на Алисия не просто с футболна топка, а с най-качествената и мечтана от всеки фен – Brazuca! https://hotarena.net/laifstail/shtedyr-niki-mihailov-s-neveroqten-podaryk-za-malkiq-valerko-vijte-kakyv-e-cenata HotArena.net reni1 56077 Ники Михайлов направи невероятен подарък за малкия Валерко по Коледа, видя HotArena.net. Националният вратар е изненадал сина на Алисия не просто с футболна топка, а с най-качествената и мечтана от всеки фен – Brazuca!

<p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Ники Михайлов направи невероятен подарък за малкия Валерко по Коледа, видя <strong>HotArena.net.</strong></span></p> <p> </p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Националният вратар е изненадал сина на Алисия не просто с футболна топка, а с най-качествената и мечтана от всеки фен – Brazuca!</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">„Така се пишат домашни - с топка под масата! Как да не ви споделя такъв момент: Football is the game, Brazuca is the ball“, похвали се самата Алисия в социалната мрежа.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Певицата публикува снимка на малкия Валерко, който дори докато си пише домашните, не се разделя с подаръка от Ники.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Припомняме, че на всеки четири години Adidas произвеждат официалната топка за Световното първенство. Тази година тя е Brazuca - официалната топка за 2014 на FIFA World Cup.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Топката е първо качество и струва над 200 лева, и то покрай коледните намаления. По наша информация тениската, с която Валерко е на снимката, е Филип Плейн, и също е подарък от Ники.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Фото с подаръците разтопи мрежата и заля Фейсбук страницата на Алисия със стотици поздравителни коментари.</span></p>