Скандално! Мария не е допусната до сцената на Античния театър в Пловдив

Ново напрежение се разгаря около Античния театър в Пловдив, след като Мария съобщи, че няма да участва на 2 септември. По думите ѝ попфолк изпълнителите са забранени на сцената заради решение на администрацията и група интелектуалци.
Случаят обаче поставя по-големия въпрос: защо гръцки изпълнител може да представя балканска музика на сцената, а български попфолк артист не може?
Тук не става дума за противопоставяне между българи и гърци. Музиката е една и съща – балканска популярна музика, а често зад песните стоят едни и същи композитори, аранжори и музиканти. Разликата е основно в езика и изпълнителя.
Мария обръща внимание и на отношението към българските артисти. Те работят в България, плащат данъците си тук, инвестират в собствена продукция и поддържат цели екипи от професионалисти.
В публикациите си певицата коментира остро ситуацията:
„Чистката за морал трябва да започне според мен от другаде! От телевизиите, създаващи новите „звезди и идоли“ на децата ви!“
Мария припомня и времето, когато според нея телевизионните формати са били по-бляскави и на сцената са се появявали утвърдени изпълнители:
Певицата завършва с обръщение към хората, които я подкрепят:
„За всички, които ме обичат вече почти 27 години и чакат новото, идва! Обичам ви и аз завинаги“
На този фон отново се припомня и случаят от 2015 г. с концерта на изпълнители от „Пайнер“ в Античния театър, около който възникна сериозен обществен спор.
Днес въпросът отново е на дневен ред:
Защо една и съща балканска музика може да звучи на сцената, когато я изпълнява чужд артист, а българският попфолк е забранен?