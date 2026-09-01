Скандално! Мария не е допусната до сцената на Античния театър в Пловдив https://hotarena.net/laifstail/skandalno-mariya-ne-e-dopusnata-do-scenata-na-antichniya-teatar-v-plovdiv HotArena.net

Ново напрежение се разгаря около Античния театър в Пловдив, след като Мария съобщи, че няма да участва на 2 септември. По думите ѝ попфолк изпълнителите са забранени на сцената заради решение на администрацията и група интелектуалци.

Случаят обаче поставя по-големия въпрос: защо гръцки изпълнител може да представя балканска музика на сцената, а български попфолк артист не може?

Тук не става дума за противопоставяне между българи и гърци. Музиката е една и съща – балканска популярна музика, а често зад песните стоят едни и същи композитори, аранжори и музиканти. Разликата е основно в езика и изпълнителя.

Мария обръща внимание и на отношението към българските артисти. Те работят в България, плащат данъците си тук, инвестират в собствена продукция и поддържат цели екипи от професионалисти.

В публикациите си певицата коментира остро ситуацията:

„Чистката за морал трябва да започне според мен от другаде! От телевизиите, създаващи новите „звезди и идоли“ на децата ви!“

Мария припомня и времето, когато според нея телевизионните формати са били по-бляскави и на сцената са се появявали утвърдени изпълнители:

Певицата завършва с обръщение към хората, които я подкрепят:

„За всички, които ме обичат вече почти 27 години и чакат новото, идва! Обичам ви и аз завинаги“

На този фон отново се припомня и случаят от 2015 г. с концерта на изпълнители от „Пайнер“ в Античния театър, около който възникна сериозен обществен спор.

Днес въпросът отново е на дневен ред:

Защо една и съща балканска музика може да звучи на сцената, когато я изпълнява чужд артист, а българският попфолк е забранен?