След раздялата с Крисия: Никола Цолов КУПОНЯСВА на морето

На партита край родното море се отдаде Никола Цолов след раздялата си с Крисия!

Голямата ни надежда във Формула 2 разпуска с биричка и бургери, като компания му правят неговата сестра Виолета и рапърът Криско.

„Лятоооооо, време е да се съсредоточиш напълно сега“, написа Никола и си пусна снимки и видеа как се забавлява, докато е в почивка.

В момента

няма състезания

от календара на Формула 2 и пилотите са във ваканция, което им дава възможност да му поотпуснат края.

Българския лъв пусна серия летни кадри от Созопол, с които показа как зарежда батериите, преди отново да се фокусира върху високите скорости. Цолов показа още снимки от кола, басейн и вечерни излизания, а феновете му бързо заляха публикацията с харесвания и коментари. След морската пауза младият пилот явно вече мисли за следващите си битки на пистата. А преди това показа, че знае как да закрие лятото – с приятели, семейство и добро настроение.

Крисия явно също не позволява любовните драми да помрачат лятото ѝ. След информацията за раздялата ѝ с автомобилния състезател младата певица

показа как разпуска

в изцяло женска компания.

От сторитата ѝ в социалните мрежи се вижда, че вечерта е преминала с приятелки, напитки и добро настроение. На един от кадрите Крисия позира до своя приятелка, а на друг се забавлява на люлка късно вечерта. Публикациите идват на фона на информацията, че отношенията между Крисия и Никола Цолов са приключили. „България Днес“ съобщи, че двамата са се разделили, а впоследствие дори са се засекли в едно и също столично заведение, но са били с различни компании.

Пред вестника ни Крисия не пожела да коментира директно личния си живот и лаконично заяви: „Ще пропусна интервю на тази тема“. Причината за предполагаемата раздяла засега остава неизвестна.