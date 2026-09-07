Снима и ги продава: Компаньонката Александра Мешева изнудва бизнесмени с гнусни компромати

Гнусни секс компромати разпространява нископлатената бръмчалка Александра Мешева, научи HotArena от добре осведомени източници. Мургавата татуирана силиконка захлебва с най-древната професия, като зарибява с ниска тарифа, а след това продава ценна информация за клиентите си.

Снимкови компромати, бизнес тайни, политически схеми, изневери – Мешева действа по всички канали, за да злепостави клиентите си. По време и след сеанс тя събира необходимата информация и фото материал, които след това продава с цел уронване на репутация, сриване на бизнес, изнудване и всякакви други гнусни схеми.

До миналата година за секс услугите си Александра Мешева е прибирала от клиентите си по 500 лева на сеанс. След въвеждането на новата валута, цифрата остава същата, но в евро.

Иначе официално, и най-вече за пред НАП, Мешева се изживява като брокер на луксозни недвижими имоти – още един канал, по който да намира заможни и важни клиенти, които да попаднат в компроматния й секс капан.

Следва продължение в Hotarena.net за шантажите на проститутката.