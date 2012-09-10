СПОКО! Това е Ирен Онтева! Бившата топ манекенка Ирен Онтева направо уплаши минувачите преди ден, научи HotArena.net. Известната моделка доведе до истерия пешеходци и шофьори с външния си вид. https://hotarena.net/laifstail/spoko-tova-e-iren-onteva HotArena.net HotArena.net 26068 Бившата топ манекенка Ирен Онтева направо уплаши минувачите преди ден, научи HotArena.net. Известната моделка доведе до истерия пешеходци и шофьори с външния си вид.

<p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Бившата топ манекенка Ирен Онтева направо уплаши минувачите преди ден, научи HotArena.net. Известната моделка доведе до истерия пешеходци и шофьори с външния си вид.</span></p> <p> </p> <p><br /><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">По стечение на обстоятелствата моделката се появи на улицата без грим и абсолютно натюр. А визията й едва не предизвика произшествия на пътя.</span></p> <p> </p> <p><br /><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">С подути устни, подпухнало лице и зачервени очи, Ирен не приличаше на манекенката, която предизвикваше фурор по модния подиум. Въпреки елегантния си вид, дамата с едър кокал далеч не беше привлекателна гледка за минувачите.</span></p> <p> </p> <p><br /><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">За щастие, без грим Онтева остана неразпозната от повечето минувачи. Но за сметка на това папараците не пропуснаха да я щракнат, докато маневрираше между автомобилите с двете си дамски чанти, пише „България Днес“.</span></p>