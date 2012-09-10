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СПОКО! Това е Ирен Онтева!

Бившата топ манекенка Ирен Онтева направо уплаши минувачите преди ден, научи HotArena.net. Известната моделка доведе до истерия пешеходци и шофьори с външния си вид.

https://hotarena.net/laifstail/spoko-tova-e-iren-onteva HotArena.net
HotArena.net
26068
СПОКО! Това е Ирен Онтева!
HotArena.net
26068

Бившата топ манекенка Ирен Онтева направо уплаши минувачите преди ден, научи HotArena.net. Известната моделка доведе до истерия пешеходци и шофьори с външния си вид.

<p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Бившата топ манекенка Ирен Онтева направо уплаши минувачите преди ден, научи HotArena.net. Известната моделка доведе до истерия пешеходци и шофьори с външния си вид.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><br /><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">По стечение на обстоятелствата моделката се появи на улицата без грим и абсолютно натюр. А визията й едва не предизвика произшествия на пътя.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><br /><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">С подути устни, подпухнало лице и зачервени очи, Ирен не приличаше на манекенката, която предизвикваше фурор по модния подиум. Въпреки елегантния си вид, дамата с едър кокал далеч не беше привлекателна гледка за минувачите.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><br /><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">За щастие, без грим Онтева остана неразпозната от повечето минувачи. Но за сметка на това папараците не пропуснаха да я щракнат, докато маневрираше между автомобилите с двете си дамски чанти, пише &bdquo;България Днес&ldquo;.</span></p>
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4 Коментара

Бай Сливан

преди 11 години

Ама че сте прости значи... Покажете снимка, ааа ууу. Само щуротии пишете и май-май от палец си ги смучете. \"ЕднЪ жИнЪ ми каза...Минувачите видели....\" Видели таратанци. Видели кварталната леля и кво толко? Дайте да я видим и ние, кво само дращите ли дращите словесни диарии на грамаж.

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huyvina

преди 11 години

ама верно сте много тъп сайт.

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КЕР

преди 11 години

И АЗ КАТО МИНУВАЧ ВИДЯХ КАК МЕЖДУ КОЛИТЕ С ДВЕ ЧАНТИ МИНАВА БАТМАН...ВЕДНАГА ПУСНАХ ЧИТАТЕЛСКИ СИГНАЛ, А ПЪК ТО СЕ ОКАЗА МОНАХИНЯ

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рениту онтева

преди 11 години

а снимката къде е?или тез\"папараци\" си мислят някой ден да я снимат...а самата тя е толкоз анти станала напоследък,кой ли се интересуа от нея?тя и ебане не става,щот по-добре някое 20 годишно девойче да оножда човек,а не дърта кобила кат тая Рениту...

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