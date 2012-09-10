СПОКО! Това е Ирен Онтева!

4 Коментара
Бай Сливан
преди 11 години
Ама че сте прости значи... Покажете снимка, ааа ууу. Само щуротии пишете и май-май от палец си ги смучете. \"ЕднЪ жИнЪ ми каза...Минувачите видели....\" Видели таратанци. Видели кварталната леля и кво толко? Дайте да я видим и ние, кво само дращите ли дращите словесни диарии на грамаж.
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huyvina
преди 11 години
ама верно сте много тъп сайт.
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КЕР
преди 11 години
И АЗ КАТО МИНУВАЧ ВИДЯХ КАК МЕЖДУ КОЛИТЕ С ДВЕ ЧАНТИ МИНАВА БАТМАН...ВЕДНАГА ПУСНАХ ЧИТАТЕЛСКИ СИГНАЛ, А ПЪК ТО СЕ ОКАЗА МОНАХИНЯ
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рениту онтева
преди 11 години
а снимката къде е?или тез\"папараци\" си мислят някой ден да я снимат...а самата тя е толкоз анти станала напоследък,кой ли се интересуа от нея?тя и ебане не става,щот по-добре някое 20 годишно девойче да оножда човек,а не дърта кобила кат тая Рениту...