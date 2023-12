Срам! Мегз шие в тузарски салон за красота

Топ дизайнерката Миглена Каканашева - Мегз, която винаги се старае да изглежда безупречно на публични места и следи много внимателно поведението си, тази седмица много се изложи, видя HotArena.



Бизнесдама на годината 2015 започнала да шие рокли за конкурса Miss Playmate 2016 директно във фризьорския салон на Венелин Кондаков, който има славата на един от най-лъскавите и популярни салони в столицата.



Най-странното е, че вместо да се крие и потъне от унижение и срам Каканашева сама публикува срамната случка в профилите си в социалните мрежи. А клипчето от случката събра над 30 000 гледания за нула време.



Това написа в профилите си Мегз, сигурно, за да се опита да позамаже положението и да не изглежда толкова унизително.



\"Днес вечерта е официалното представяне на момичетата от конкурса Miss Playmate . В последния момент няколко рокли се оказаха твърде дълги. И нито имаше как да се пратят до фабриката, за да се поправят, нито откъде да вземем други точно този модел и по-къси. Докато се вайкахме и депресирахме се сетихме, че в салона има машина, с която шият екстеншъните и някой си припомни как се шие #megz #missplaymate2016 #all #done #now \"