Стан Яневски - рогоносец
Раздаващият се като секссимвол Станислав Яневски е рогоносец. Актьорът, добил световна слава покрай кино-поредицата Хари Потър, зарязал бившата си приятелка Далия, след като узнал, че е преспала с известен фолкпевец, разбра HotArena.net.
Раздаващият се като секссимвол Станислав Яневски е рогоносец. Актьорът, добил световна слава покрай кино-поредицата Хари Потър, зарязал бившата си приятелка Далия, след като узнал, че е преспала с известен фолкпевец, разбра HotArena.net.
<p> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px"><span class="Apple-style-span">Раздаващият се като секссимвол Станислав Яневски е рогоносец.</span></span></span></p> <div style="background-color: rgb(255,255,255); color: rgb(34,34,34)"> <div style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> </div> <div style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px">Актьорът, добил световна слава покрай кино-поредицата "Хари Потър", зарязал бившата си приятелка Далия, след като узнал, че е преспала с известен фолкпевец, разбра <strong>HotArena.net</strong>.</span></div> <div style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> </div> <div style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> </div> <div style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px">Блондинката с лековат външен вид разправяла пред приятелки, че обичала да си ляга с известни мъже.</span></div> <div style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> </div> <div style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> </div> <div style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px">Те я привличали с това, че били привлекателни и ненагледни, а не обикновени като останалите представители на силния пол.</span></div> <div style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> </div> <div style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px">Половинката на Яневски се похвалила не където трябва, че миналото лято се запознала с известен чалгаизпълнител, докато се пекла на плажа. </span></span></div> <div style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> </div> <div style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> </div> <div style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px">Двамата си разменили по няколко думи, а по-късно се запътили към близкия хотел. Там, разбира се, не са си чели приказки. Двамата се любили страстно.</span></span></div> <div style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> </div> <div style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px">Чалгаджията обаче си тръгнал разочарован от русото миньонче. Причината - не била палавница в леглото.</span></span></div> <div style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> </div> <div style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px">За зла участ клюката бързо стигнала до ушите на Стан Яневски.</span></span></div> <p style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> </p> </div>