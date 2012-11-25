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Стилиян, бившият на Вивиан: Писна ми от използвачки

Бившето гадже на моделката Вивиан Костова се оплака, че му е писнало от златотърсачки. Танцьорът, който е познат от многобройните клипове на Тони Стораро и Бони, е изключително разочарован от последната си връзка, дочу HotArena.net.

https://hotarena.net/laifstail/stiliqn-bivshiqt-na-vivian-pisna-mi-ot-izpolzvachki HotArena.net
HotArena.net
120792
Стилиян, бившият на Вивиан: Писна ми от използвачки
HotArena.net
120792

Бившето гадже на моделката Вивиан Костова се оплака, че му е писнало от златотърсачки. Танцьорът, който е познат от многобройните клипове на Тони Стораро и Бони, е изключително разочарован от последната си връзка, дочу HotArena.net.

<p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Бившето гадже на моделката Вивиан Костова се оплака, че му е писнало от златотърсачки. Танцьорът, който е познат от многобройните клипове на Тони Стораро и Бони, е изключително разочарован от последната си връзка, дочу HotArena.net.</span></p> <p><br /><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Младежът, който наскоро видяхме в новия клип на фолк певеца Ангел &bdquo;Градски мацки&ldquo; е решил да се посвети изцяло на професионалната си кариера. Преди няколко месеца той бе зарязан от последната си приятелка Габриела, която го смени с футболиста Орлин Орлинов.</span></p> <p><br /><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Разочарован, че е попаднал на използвачка, Стилиян твърдо е решил да се отдаде изцяло на работата си. В момента танцьорът се опитва да пробие в киното и дори вече е получил първата си роля в български филм.</span></p>
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7 Коментара

blqq

преди 11 години

Mindiras

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Lisicata

преди 11 години

Pich e az go poiznavam ot Vivian

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aertaert

преди 11 години

тоя грозен дебил с вид на селянин да ходи в киното?!? Шегувате се

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Манафа

преди 11 години

Стилиянчо бая мазно гейче ми мяза....Ако му дам да го пипне,дали ще откаже?

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Манафа

преди 11 години

....и тая гурла Вивиан явно само по педери си пада,онова сърненце Славчо Тошев,бившия и? Отвратителен гей,с кеф да му удариш един кур!

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Дядо Курчо

преди 11 години

Момче какво е това чудовище до теб. Давай си парите само по хубави девойки. Те всички са златотърсачки, но поне очите да ти радват.

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divata

преди 11 години

mnogo zavijdate samo hranite

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