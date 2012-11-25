Стилиян, бившият на Вивиан: Писна ми от използвачки Бившето гадже на моделката Вивиан Костова се оплака, че му е писнало от златотърсачки. Танцьорът, който е познат от многобройните клипове на Тони Стораро и Бони, е изключително разочарован от последната си връзка, дочу HotArena.net. https://hotarena.net/laifstail/stiliqn-bivshiqt-na-vivian-pisna-mi-ot-izpolzvachki HotArena.net HotArena.net 120792 Бившето гадже на моделката Вивиан Костова се оплака, че му е писнало от златотърсачки. Танцьорът, който е познат от многобройните клипове на Тони Стораро и Бони, е изключително разочарован от последната си връзка, дочу HotArena.net.

<p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Бившето гадже на моделката Вивиан Костова се оплака, че му е писнало от златотърсачки. Танцьорът, който е познат от многобройните клипове на Тони Стораро и Бони, е изключително разочарован от последната си връзка, дочу HotArena.net.</span></p> <p><br /><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Младежът, който наскоро видяхме в новия клип на фолк певеца Ангел „Градски мацки“ е решил да се посвети изцяло на професионалната си кариера. Преди няколко месеца той бе зарязан от последната си приятелка Габриела, която го смени с футболиста Орлин Орлинов.</span></p> <p><br /><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Разочарован, че е попаднал на използвачка, Стилиян твърдо е решил да се отдаде изцяло на работата си. В момента танцьорът се опитва да пробие в киното и дори вече е получил първата си роля в български филм.</span></p>