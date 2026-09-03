Стоичков иска да затъмни"Гунди", вкарва холивудски звезди за ролите на Кройф и Мингея https://hotarena.net/laifstail/stoichkov-iska-da-zatamnigundi-vkarva-holivudski-zvezdi-za-rolite-na-kroyf-i-mingeya HotArena.net

Камата вкарва холивудски звезди за ролите на Кройф и Мингея във филма си

Христо Стоичков явно не е човек, който влиза в битка с намерението да завърши втори. След като филмът Гунди легенда за любовта се превърна в най големия хит на съвременното българско кино, Камата е решен да покаже, че неговата история заслужава още по голям размах.

Снимките на биографичната продукция Стоичков Имало едно време в България вече започват, а мащабите обещават истински български блокбъстър.

Холивудски звезди и грандиозен кастинг

Филмовият екип има мегаамбиции. Обявено е, че ще има над 130 роли и около 5000 души масовка. В момента текат кастинги за футболисти в София и Бургас.

Главната роля на младия Стоичков беше спечелена от Кристо Стоичков. Той е син на фен на легендата и е кръстен тъкмо на него. Младежът спечели ролята, след като премина през редица изпитания, включително на емблематичния стадион Камп Ноу, в национално телевизионно риалити.

Най голямата изненада е намерението на продуцентите да привлекат две холивудски звезди за ролите на двама от най важните хора в кариерата на модерния ляв. Това са легендарният треньор Йохан Кройф и футболният агент Хосе Мария Мингея.

Джеймс Франко като легендата Кройф

Упорито се говори, че в ролята на великия Йохан Кройф ще влезе Джеймс Франко, познат от Спайдърмен. Макар кариерата на американския актьор да забави темпото си през последните години заради съдебни скандали и споразумение за над два милиона долара, той остава огромно име в киното.

Именно Кройф е фигурата, която привлича Стоичков в Барселона и го превръща в част от знаменития Дрийм тийм. Другата ключова фигура във филма ще бъде Хосе Мария Мингея. Това е агентът, работил с величия като Марадона, Роналдо и Ривалдо, към когото Стоичков винаги е изпитвал огромно уважение.

Какво да очакваме

Лентата ще проследи целия път на Камата. Ще видим кариерата му в ЦСКА, трансфера в Барселона, ерата Кройф, спечелването на Златната топка, големите мачове, скандалите, моментите в Испания и Америка, както и личния му живот.

Стоичков очевидно е решил да не оставя зрителския интерес само на Аспарухов и е приел животът му да бъде екранизиран приживе. По същия начин се подготвя игрален филм и за Лили Иванова.

Премиерата на Стоичков Имало едно време в България е планирана за 2027 година.