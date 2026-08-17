Стоичков става кум на Рачков! Комикът се сгоди пред 3000 души (ВИДЕО)

Футболната легенда Христо Стоичков ще става кум на актьора Димитър Рачков.

Комикът предложи брак на любимата си Вики на Античния театър в Пловдив пред повече от 3000 души. Това се случи след спектакъла му „Рачков и жените“. На самия финал комикът слезе в оркестрината, където беше неговата любов, падна на колене и отправи предложението си за брак, пише "Телеграф".

Да

Вики се развълнува, а приятелките ѝ, с които тя беше дошла да гледа спектакъла, веднага извадиха телефоните си, за да запечатат този изключителен момент. Последва изпълнено с любов „Да“ на микрофона. „Дайте ѝ валидол!“, пошегува се Рачков и добави: „И аз те обичам, Вики! Импровизирам в момента“. След това любимият актьор даде думата на Христо Стоичков, който бе на първи ред в публиката заедно със съпругата си Мариана. Легендарната „осмица“ с удоволствие прие да кумува на сватбата. „Да имаш здраво семейство, Димитре, трябва да тръгнеш по моя път. Аз се ожених в Пловдив преди 38 години“, каза Стоичков.

Публиката, която едва се събра в пространството на Античния театър, не очакваше подобна изненада като предложение за брак и аплодира бурно Рачков и любовта му към Вики. Спектакълът надмина всички очаквания на зрителите. Рачков им подари два часа и половина качествено забавление, гарнирано с истински истории, с искрени признания и безгранична любов.

Историята на „Рачков и жените“ започна с първата жена - майка му, след което премина през Христина и Мария, и стигна до Вики, която, по всичко личи, а и самият той признава - е точната жена.

Извинение

Не пропусна да се извини на останалите, че ги е разочаровал по някакъв начин, както и да издаде, че никога досега не се е женил, макар да е на 53 години. А сега му предстои да го направи. По емоциите на Вики стана ясно, че не е очаквала подобно романтично предложение. А Античният театър е идеалната сцена за такава красива любов.