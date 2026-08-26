Страшилище за престъпниците: Емили Тротинетката стана секси полицайка (Снимки)

Емили Тротинетката шокира с поредното си превъплъщение.

Родената преди 23 години в Плевен като Даниел Йорданов русокоска се наснима... в полицейска униформа и насочен за стрелба пистолет пред полицейско управление някъде в България. Много потребители в нета се усмихнаха, че кадрите са създадени с изкуствен интелект, но самото скандално блонди загадъчно мълчи.

Миналата година, малко след операцията за смяна на пола, за която тя твърди, че е извършена в белградска клиника, Тротинетката качи и свои фотос в социалните мрежи, на който се вижда, че вече е постигнала „детската си мечта“ - да стане „стопроцентова жена“. Но тъй като кадрото не е предназначено за лица от категорията 18-, няма възможност да бъде разгледано в детайли и под лупа. Пораждат се основателни съмнения че Емилито се е лишила от мъжкото си достойнство не чрез хирургична намеса, а само чрез фотошоп.

Приятелката на бившия културист и участник във „Фермата“ Тихомир Рангелов е изобретателна в превъплъщенията си в различни образи и амплоа. Преди няколко месеца бившето /може би?/ момче се нащрака в работно облекло на касиерка на магазин от голяма хранителна верига във Варна, където живее от три години в апартамента на ексатлета.

Какво е принудило Тротинетката да смени рязко образа си и от руса кукличка да се трансформира в /секси/ полицайка, си знае само тя и евентуално най-близките й хора. Според запознати Емили не се задоволявала с остатъците от бившата си популярност, а на всяка цена искала да се изкатери отново на гребена на вълната. Засега това обаче не й се удава особено, констатират нейните познати.

Имало по думите им и друга причина, оставаща до голяма степен скрита от очите на широката публика. Блондинката скоро ще чукне 25 години и започва да възмъжава. Тя вече не е онова крехко момиченце в розово от глава до пети като принцеса на „Дисни“, а все повече еволюира към набит младеж с мускулести бедра. И за да маскира все по-напредващата си маскулинизация, „стопроцентовата жена“ е решила да се облича в униформи, за да не е принудена да се носи изцяло в мъжки дрехи.

Естествено, няма нищо лошо човек да следва мечтите си. Случаят „Емили“, както гласи древноримската сентенция, показва, че каквото е позволено на Юпитер /бика/, не е позволено на вола - тоест на редовите граждани.

Това се отнася и за нейния партньор Тихомир Рангелов. Преди 4 години той бе представен в медиите като Мелиса и се появяваше на тв екрана и светски събития с руса перука, начервени устни, мини поличка на карета и предизвикателни момичешки усмивки. Много бързо риалити героят захвърли одеждите тип „Лолита“ и отново се завърна в натуралния си вид - на близо двуметров мачо. Емилито със сигурност върви по неговия път, макар и по-бавно.