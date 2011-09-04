Последни
Популярни
Горещи

Стриптийзьор се натиска за кмет на Ямбол

Недялко Лазаров от Биг Брадър предяви претенции към кметското кресло в родния си Ямбол. Допреди няколко месеца 37-годишният дребен бизнесмен изкарвал някой лев с мъжки стриптийз в съседна Гърция. Брадърът противодействал на кризата на юг, като се включил в програма с голи танцьори.

https://hotarena.net/laifstail/striptiizyor-se-natiska-za-kmet-na-qmbol HotArena.net
HotArena.net
16891
Стриптийзьор се натиска за кмет на Ямбол
HotArena.net
16891

Недялко Лазаров от Биг Брадър предяви претенции към кметското кресло в родния си Ямбол. Допреди няколко месеца 37-годишният дребен бизнесмен изкарвал някой лев с мъжки стриптийз в съседна Гърция. Брадърът противодействал на кризата на юг, като се включил в програма с голи танцьори.

<p> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px">Недялко Лазаров от &quot;Биг Брадър&quot; предяви претенции към <strong>кметското кресло в родния си Ямбол.&nbsp;</strong></span></p> <div style="background-color: rgb(255,255,255); color: rgb(34,34,34)"> <div style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> &nbsp;</div> <div style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px">Допреди няколко месеца 37-годишният дребен бизнесмен изкарвал някой лев с мъжки стриптийз в съседна Гърция.</span></span></div> <div style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> &nbsp;</div> <div style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px">Брадърът противодействал на кризата на юг, като се включил в <strong>програма с голи танцьори.</strong></span></span></div> <div style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> &nbsp;</div> <div style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> &nbsp;</div> <div style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px">Щурият Недялко, макар че е далеч от параметрите за перфектно мъжко тяло, <strong>утолявал мераците за мъжка плът на зажаднелите гъркини.&nbsp;</strong></span></span></div> <div style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> &nbsp;</div> <div style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> &nbsp;</div> <div style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> <font class="Apple-style-span" face="verdana, geneva, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 14px">Станал обаче скандал със собствениците на програмата и Недялко се прибрал в родния си град.</span></font></div> <div style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> &nbsp;</div> <div style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> &nbsp;</div> <div style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px">&quot;За всички аз съм Недялко от &quot;Биг Брадър&quot; и съм единственият ямболия, който е бил на най-голямата сцена в България &ndash; тази на шоуто. Имам претенции да съм добър организатор, работохолик. <strong>Кметът е слуга на гражданите. </strong>Направи каквото трябва, пък да става каквото ще&quot;.</span></div> <div style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> &nbsp;</div> <div style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> &nbsp;</div> <div style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px">&quot;Ако стана кмет няма да се отчитам пред никого, освен пред съгражданите си. Не ме интересуват никакви политически лостове. &nbsp;Аз съм го казал вече &ndash; от 1 януари съм кметът на Ямбол.<strong> Дори в телефоните на хората от града срещу името ми пише &quot;кметът&quot;,</strong> казва кандидат-градоначалникът.&nbsp;</span></div> <p style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> &nbsp;</p> </div>
Още от Лайфстайл

4 Коментара

ямболлия

преди 12 години

Луд умора няма, на предните избори се беше пробвал, получи жалките 222 гласа хаха

Коментирай

sofka

преди 12 години

ox boje gorkia chovek,kato go cheta i si mislia,niama li blizki da mu kajat ,che ne e dobre.

Коментирай

xaxaxa

преди 12 години

po dobre lyd otkolkoto kradec

Коментирай

Ямболлия се смее

преди 12 години

Защо е пълно с дебили в нашата България ? Този каунко вярва ли си ? Кой го бръсне за слива, виждали ли сте го по улиците на Ямбол каква е смешна картинка измисления герой Нидялкуу ?

Коментирай

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.