Стриптийзьор се натиска за кмет на Ямбол
Недялко Лазаров от Биг Брадър предяви претенции към кметското кресло в родния си Ямбол. Допреди няколко месеца 37-годишният дребен бизнесмен изкарвал някой лев с мъжки стриптийз в съседна Гърция. Брадърът противодействал на кризата на юг, като се включил в програма с голи танцьори.
Недялко Лазаров от Биг Брадър предяви претенции към кметското кресло в родния си Ямбол. Допреди няколко месеца 37-годишният дребен бизнесмен изкарвал някой лев с мъжки стриптийз в съседна Гърция. Брадърът противодействал на кризата на юг, като се включил в програма с голи танцьори.
<p> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px">Недялко Лазаров от "Биг Брадър" предяви претенции към <strong>кметското кресло в родния си Ямбол. </strong></span></p> <div style="background-color: rgb(255,255,255); color: rgb(34,34,34)"> <div style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> </div> <div style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px">Допреди няколко месеца 37-годишният дребен бизнесмен изкарвал някой лев с мъжки стриптийз в съседна Гърция.</span></span></div> <div style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> </div> <div style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px">Брадърът противодействал на кризата на юг, като се включил в <strong>програма с голи танцьори.</strong></span></span></div> <div style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> </div> <div style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> </div> <div style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px">Щурият Недялко, макар че е далеч от параметрите за перфектно мъжко тяло, <strong>утолявал мераците за мъжка плът на зажаднелите гъркини. </strong></span></span></div> <div style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> </div> <div style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> </div> <div style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> <font class="Apple-style-span" face="verdana, geneva, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 14px">Станал обаче скандал със собствениците на програмата и Недялко се прибрал в родния си град.</span></font></div> <div style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> </div> <div style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> </div> <div style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px">"За всички аз съм Недялко от "Биг Брадър" и съм единственият ямболия, който е бил на най-голямата сцена в България – тази на шоуто. Имам претенции да съм добър организатор, работохолик. <strong>Кметът е слуга на гражданите. </strong>Направи каквото трябва, пък да става каквото ще".</span></div> <div style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> </div> <div style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> </div> <div style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px">"Ако стана кмет няма да се отчитам пред никого, освен пред съгражданите си. Не ме интересуват никакви политически лостове. Аз съм го казал вече – от 1 януари съм кметът на Ямбол.<strong> Дори в телефоните на хората от града срещу името ми пише "кметът",</strong> казва кандидат-градоначалникът. </span></div> <p style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px"> </p> </div>