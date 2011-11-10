Светлана сред най-скандалните звезди във Фейсбук
Най-скандалната във Фейсбук ли е Светлана Василева? Това ще разберем на 17 ноември, когато ще се състои първата в България класация ТОП 10 на звездите в социалната мрежа. В същата категория освен Мис Плейбой са номинирани още пернишката й колежка Антония Петрова и бившият на Азис - Коце Ламята. Плеймейтката Николета Лозанова пък е в една категория заедно с Юлиян Вучков при номинациите за Най-сърдити звезди.
Най-скандалната във Фейсбук ли е Светлана Василева? Това ще разберем на 17 ноември, когато ще се състои първата в България класация ТОП 10 на звездите в социалната мрежа. В същата категория освен Мис Плейбой са номинирани още пернишката й колежка Антония Петрова и бившият на Азис - Коце Ламята. Плеймейтката Николета Лозанова пък е в една категория заедно с Юлиян Вучков при номинациите за Най-сърдити звезди.
<p> <strong><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Най-скандалната във Фейсбук ли е Светлана Василева? Това ще разберем на 17 ноември, когато ще се състои първата в България класация ТОП 10 на звездите в социалната мрежа.</span></strong></p> <div> </div> <div> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">В същата категория освен Мис Плейбой са номинирани още пернишката й колежка Антония Петрова и бившият на Азис - Коце Ламята. </span></div> <div> </div> <div> </div> <div id="cke_pastebin"> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Плеймейтката Николета Лозанова пък е в една категория заедно с Юлиян Вучков при номинациите за Най-сърдити звезди.</span></span></div> <div> </div> <div> </div> <div> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">За любимци във Фейсбук ще се състезават Елица Тодорова, водещите Слави Трифонов и Милен Цветков. </span></div> <div> </div> <div> </div> <div id="cke_pastebin"> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">От екипа на Слави е и номинираният за най-остроумен Иво Сиромахов, заедно с Любен Дилов-син, Емил Кошлуков и Богдан Томов. </span></span></div> <div> </div> <div> </div> <div> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">В категорията Най-надути пък попадат нападателят на Манчестър Юнайтед Димитър Бербатов, Асдис Ран и примата на фолка Глория.</span></div> <div> </div> <div> </div> <div> <strong><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">HotArena.net ви предлага да видите всички номинации. </span></strong></div> <div> <strong><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Победителите ще станат ясни в клуб </span><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Deja Vu на 17 ноември от 21 ч. </span></span></strong></div> <div id="cke_pastebin"> </div> <div id="cke_pastebin"> </div> <div id="cke_pastebin"> <strong><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">1. Най-секси звезда във Фейсбук</span></strong></div> <div id="cke_pastebin"> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">- Андреа</span></div> <div id="cke_pastebin"> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">- Лияна</span></div> <div id="cke_pastebin"> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">- Златка Димитрова</span></div> <div id="cke_pastebin"> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; "> </span></div> <div id="cke_pastebin"> </div> <div id="cke_pastebin"> <strong><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">2. Най-скандална звезда във Фейсбук</span></span></strong></div> <div id="cke_pastebin"> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">- Антония Петрова </span></div> <div id="cke_pastebin"> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">- Коце Ламята</span></div> <div id="cke_pastebin"> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">- Светлана Василева</span></div> <div id="cke_pastebin"> </div> <div id="cke_pastebin"> </div> <div> </div> <div> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; "><strong>3. Най-надута звезда</strong></span></span></div> <div id="cke_pastebin"> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">- Асдис Ран</span></div> <div id="cke_pastebin"> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">- Глория</span></div> <div id="cke_pastebin"> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">- Димитър Бербатов</span></div> <div id="cke_pastebin"> </div> <div id="cke_pastebin"> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; "> </span></span></div> <div id="cke_pastebin"> <strong><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">4. Най-атрактивна звезда</span></span></strong></div> <div id="cke_pastebin"> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">- Азис</span></div> <div id="cke_pastebin"> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">- Златка Райкова</span></div> <div id="cke_pastebin"> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">- Алисия</span></div> <div id="cke_pastebin"> </div> <div> </div> <div id="cke_pastebin"> <strong><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">5. Най-актуална звезда</span></span></strong></div> <div id="cke_pastebin"> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">- Мария</span></div> <div id="cke_pastebin"> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">- Емилия</span></div> <div id="cke_pastebin"> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">- Николета Лозанова</span></div> <div id="cke_pastebin"> </div> <div id="cke_pastebin"> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; "> </span></span></div> <div id="cke_pastebin"> <strong><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">6. Най-остроумна звезда</span></span></strong></div> <div id="cke_pastebin"> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">- Богдан Томов</span></div> <div id="cke_pastebin"> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">- Иво Сиромахов</span></div> <div id="cke_pastebin"> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">- Любен Дилов-син</span></div> <div id="cke_pastebin"> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">- Емил Кошлуков</span></div> <div id="cke_pastebin"> </div> <div id="cke_pastebin"> </div> <div id="cke_pastebin"> <strong><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">7. Най-одухотворена звезда</span></span></strong></div> <div id="cke_pastebin"> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">- Еленко Ангелов</span></div> <div id="cke_pastebin"> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">- Нели Хаджийска от "Търси се"</span></div> <div id="cke_pastebin"> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">- Михаела Петрова - БНТ </span></div> <div id="cke_pastebin"> </div> <div id="cke_pastebin"> </div> <div id="cke_pastebin"> <strong><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">8. Най-неуморна звезда</span></span></strong></div> <div id="cke_pastebin"> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">- Азис</span></div> <div id="cke_pastebin"> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">- Каталина Гатева</span></div> <div id="cke_pastebin"> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">- Денис Ризов</span></div> <div id="cke_pastebin"> </div> <div> </div> <div id="cke_pastebin"> <strong><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">9. Най-сърдита звезда</span></strong></div> <div id="cke_pastebin"> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">- Венета Райкова</span></div> <div id="cke_pastebin"> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">- Николета Лозанова</span></div> <div id="cke_pastebin"> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">- Проф. Юлиян Вучков</span></div> <div id="cke_pastebin"> </div> <div id="cke_pastebin"> </div> <div id="cke_pastebin"> <strong><span style="font-size: 14px; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">10. Гран При - Любимец на Фейсбук</span></span></strong></div> <div id="cke_pastebin"> <span style="font-size: 14px; ">- </span><span style="font-size: 14px; font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Елица Тодорова</span></div> <div id="cke_pastebin"> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">- Милен Цветков</span></div> <div id="cke_pastebin"> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">- Слави Трифонов</span></div>